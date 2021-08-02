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Режиссер Светозаров рассказал о необычном знакомстве с актером Анатолием Рудаковым

Шоу-бизнес
Режиссер Светозаров рассказал о необычном знакомстве с актером Анатолием Рудаковым
кадр из фильма «20 декабря»  / 

Советский и российский актер театра и кино, кинопродюсер, заслуженный артист России Анатолий Рудаков скончался на 72-м году жизни от коронавируса. О том, каким человеком он был, рассказал в беседе с ФАН кинорежиссер, сценарист Дмитрий Светозаров.

Собеседник поделился воспоминаниями о том, как произошло его первое знакомство с артистом.

«Я Толю Рудакова знал в бывшей нашей жизни. Он был актером киностудии «Ленфильм» и играл социальных героев советского кино: колхозников, комсомольцев. Однако я рассмотрел в нем удивительное качество — какой-то внутренний юмор и способность не к карикатуре, а к ироническому отношению к герою. Я пригласил его на небольшой эпизод в одной из серий «Агента национальной безопасности», которая называлась «Транзит». С той поры мы с Толей не расставались ни в одном из проектов», — рассказал кинорежиссер.

Дмитрий Светозаров также отметил одно из наиболее выдающихся качеств Анатолия Рудакова.

«Это был замечательный русский актер, одаренный редким качеством — интуицией. Он не рассуждал много о роли, сверхзадаче и прочих деталях по Станиславскому. Интуитивно воспринимал ту волну, на которой ему нужно существовать. Во всех ролях в моих картинах он был безукоризненно точен и выразителен. Для меня это (смерть артиста. — Прим. ФАН) большая утрата», — сообщил собеседник ФАН.

Дмитрий Светозаров рассказал об экстремальном знакомстве с актером Анатолием Рудаковым
Global Look Press  / Semen Likhodeev

В завершение он поделился воспоминаниями об одном из самых ярких моментов работы с актером.

«Наше первое знакомство было экстремальным. Представьте себе советского актера, который привык играть колхозников. Я предложил ему играть шофера мафии. В нем все перевернулось. Он не совсем понимал, что происходит. Тем более что в финале роли он вгонял свой грузовик в Финский залив и по горло [в воде] вылезал из него. Он вылез другим актером, понимающим, что от него нужно мне и новому российскому кино, где уже другие стандарты», — поведал Дмитрий Светозаров.

Ранее актер театра и кино Никита Джигурда в беседе с ФАН рассказал, какую роль в его жизни сыграло творчество Владимира Высоцкого. По словам артиста, поэт стал для него учителем.

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Все новости / Шоу-бизнес / Режиссер Светозаров рассказал о необычном знакомстве с актером Анатолием Рудаковым
анатолий рудаков дмитрий светозаров
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