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Судно обеспечения «Всеволод Бобров» успешно завершило испытания в Балтийском море
Армия
Судно обеспечения «Всеволод Бобров» успешно завершило испытания в Балтийском море
flot.com

Санкт-Петербург, 2 августа. Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» прошло государственные испытания, проходившие на Балтике, сообщили на предприятии «Северная верфь».

Испытания проходили в Балтийском море и продолжались около недели. Телеканал «Звезда» передает, что во время них специалисты проверили работу главной энергетической установки в режиме полного хода корабля, комплекс связи, навигационное оборудование, видеонаблюдение, постановку на якорь на предельной глубине, а также множество других пунктов, входящих в госпрограмму испытаний.

«Серьезных замечаний к «Всеволоду Боброву» нет. Мы планируем, что в первой декаде августа состоится подписание приемного акта, после чего главком ВМФ примет решение о дате подъема Военно-морского флага на судне», — заявил генеральный директор «Северной верфи» Игорь Орлов.

Ранее сообщалось, что АО «Адмиралтейские верфи» завершили ходовые испытания подводной лодки «Магадан». В ходе них специалисты проверили работу систем и механизмов, а также провели запланированные глубоководные погружения.

Недавно атомную подводную лодку проекта 885М «Красноярск» спустили на воду в Северодвинске Архангельской области, передает телеканал RT.

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вмф рф северная верфь всеволод бобров
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