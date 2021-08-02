Нелогичные решения наносят флоту США серьезные потери

Настаивая перед законодателями на увеличении численности своего флота, командование ВМС США в то же самое время идет на сокращение числа имеющихся кораблей. Они, по мнению специалистов, еще не выработали заложенный ресурс и вполне способны решать задачи по своему предназначению. Все это происходит в условиях секвестирования военно-морского бюджета и растущей озабоченности по поводу значительного усиления ВМС НОАК, которые по численности уже превзошли флот США.

Столь диаметрально разные взгляды в рамках единой концепции как минимум вызывают удивление, а как максимум заставляют искать в этом тайный смысл. Он, как можно подумать, скорее всего кроется в области коррупционных отношений между теми, кто дает деньги из бюджета, и теми, кто эти деньги осваивает.

Например, на днях на военно-морской базе в Сан-Диего прошла церемония вывода из боевого состава ВМС первого «литорального» прибрежного боевого корабля (Littoral Combat Ships) тримаранного типа LC-2 Independence, на который в свое время были сделаны большие ставки и которому прочили великое будущее, наполненное героической службой. Эксперты захлебывались в похвале, описывая боевые возможности кораблей нового типа и открывающиеся перед ними перспективы.

wikipedia.org / Altairisfar

Однако заложенный в разработку ресурс, срок которого составлял 25 лет (с возможностью последующего продления), по неизвестным или неозвученным причинам был сокращен до 11 лет: вступивший в боевой состав флота в январе 2010 года корабль списали в июле 2021-го. Понятно, что такое решение командования ВМС было в штыки воспринято в Конгрессе, однако моряки смогли убедить законодателей в необходимости данного шага.

О списании «литоральных» кораблей заговорили еще в начале 2020 года, когда командование ВМС официально заявило о готовности вывести из боевого состава флота LCS-1 Freedom, LCS-2 Independence, LCS-3 Fort Worth и LCS-4 Coronado. Соответствующее решение внесли в проект военного бюджета США на 2021 финансовый год. Согласно этому документу второй «литоральный» корабль, LCS-1 Freedom, будет списан до конца сентября 2021 года.

По точным срокам списания остальных кораблей командование ВМС пока не определилось, однако есть все основания предполагать, что 2022 год станет для них последним. И это, повторюсь, при том, что еще десять лет назад эти корабли считались едва ли не самыми перспективными машинами американского флота.

Также стоит добавить, что LCS-3 Fort Worth вступил в боевой состав флота в 2012 году, и таким образом срок его службы составит десять лет, а LCS-4 Coronado поднял флаг в 2014 году — срок его пребывания в строю составит, таким образом, восемь лет. По сути, это достаточно новые боевые корабли, ходовые, обладающие современными видами оружия и средствами обороны.

Global Look Press / US Navy/via Globallookpress.com

Но и это еще не все. В проекте бюджета на 2022 финансовый год командование ВМС США заложило списание «литоральных» кораблей LCS-7 Detroit и LCS-9 Little Rock. Первый вошел в состав флота в 2016 году, второй в 2017-м. Получается, что срок их службы соответственно составит шесть и пять лет. Ничего подобного в практике эксплуатации военных кораблей я не припоминаю. Всего в ВМС США на данный момент (с учетом первого списанного) имеется 23 «литоральных» боевых корабля двух типов.

К исходу 2022 финансового года их останется 17.Кроме списания этих откровенно новых кораблей, что не поддается никакому логическому объяснению, на 2022 финансовый год командование ВМС США запланировало вывод из боевого состава флота еще 15 боевых кораблей и трех судов командования морских перевозок. В этот список вошли две многоцелевые атомные субмарины типа «Лос-Анджелес»: SSN-719 Providence и SSN-723 Oklahoma City; семь крейсеров УРО типа «Тикондерога»: CG-56 San Jacinto, CG-57 Lake Champlain, CG-61 Monterey, CG-66 Hue City, CG-68 Anzio, CG-72 Vella Gulf, CG-73 Port Royal; пять патрульных кораблей типа «Циклон»: Tempest, Typhoon, Squall, Firebolt и Whirlwind. Также будет выведен из боевого состава флота десантный корабль-док типа «Видби Айленд» — LSD-41 Whidbey Island.

wikipedia.org / PD

Подводные лодки будут утилизированы, «литоральные» корабли, крейсеры и десантный корабль останутся на несколько лет в резерве, для чего их законсервируют, а патрульные корабли будут проданы иностранному покупателю.

Такое значительное снижение численности боевого состава флота, особенно если принимать во внимание ситуацию со списанием совершенно новых «литоральных» кораблей, как ни крути, идет вразрез с громкими заявлениями о достижении численного перевеса над флотом КНР, представляющим сейчас для ВМС США наибольшую угрозу. В общем, зададим риторический вопрос: а где логика?