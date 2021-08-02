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Популярная модель показала, что стоит за сексуальными пляжными фото
Общество
Популярная модель показала, что стоит за сексуальными пляжными фото
pixabay.com  /  stokpic

Москва, 2 августа. Популярная в социальных сетях модель Ана Чери (Ana Cheri) показала, что стоит за сексуальными фотографиями в бикини и повеселила пользователей Instagram.

Девушка решила продемонстрировать своим поклонникам «обратную сторону» работы моделью. Во время фотосессии она разместилась возле воды с распущенными волосами, спиной к камере. Ее запечатлели на песчаном пляже в купальнике черного цвета.

Однако фотограф успел словить только один удачный кадр, так как в следующий миг блогершу накрыла волна и ее буквально смыло с песчаного берега. Таким образом получилась неудачная фотография, где видно, как ее накрывает волна. Модель выложила фото на своей странице.

«Instagram против реальности», — подписала она пост, который собрал больше 200 тыс. отметок «нравится».

Фанаты также оценили внешний вид девушки и ее чувство юмора. В комментариях они соревновались, придумывая подписи к фото.

«Вот она — правда», — прокомментировал один из подписчиков модели.

Также по выражению лица девушки, пользователи предположили, что вода в месте фотосессии была холодная. Они писали, что снимок заставил их рассмеяться.

Как ранее сообщалось, юмориста Максима Галкина с наклеенными усами сравнили с Фредди Меркьюри. Он поделился фотографией в образе «самовлюбленного соблазнителя».

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