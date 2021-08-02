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Власти города Иппи обратились к армии ЦАР за помощью в борьбе с бандитизмом
ЦАР
Власти города Иппи обратились к армии ЦАР за помощью в борьбе с бандитизмом
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 2 августа. Малочисленные отряды боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) терроризируют граждан центральноафриканской провинции. Об этом сообщил депутат второго округа города Иппи Кристоф Уапу.

По словам чиновника, населенный пункт регулярно подвергается нападениям радикалов. Присутствие бандформирований не позволяет местным жителям заниматься работой и повседневными делами. Каждый день появляется информация о новых убийствах, актах насилия и варварства.

«Иппи находится в катастрофическом положении. Вооруженные элементы постоянно грабят город. В данный момент, чтобы справиться с ними, нужно больше сил», — рассказал Уапу.

Также боевики сожгли мосты, чтобы затруднить перемещение солдат национальной армии FACA и их союзников.

«Из-за радикалов единственный медицинский центр прекратил работу. Бандиты расположились по всему городу. Население хладнокровно убивают. Нам срочно необходимо усиление присутствия FACA в регионе», — заявил депутат.

Участившиеся в последнее время нападения на удаленные префектуры дают понять, что оставшиеся боевики «Коалиции» осознают поражение в вооруженном конфликте, но не готовы принять его. Однако многие из преступных формирований капитулируют. Они сдали оружие и намерены ответить перед законом за совершенные деяния.

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африка цар
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