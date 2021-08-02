Клава Кока в бикини с раздвинутыми ногами сфотографировалась топлес

Бодрум, 2 августа. Известная исполнительница Клава Кока восхитила поклонников смелыми кадрами из отпуска. Звезда похвасталась стройными формами на фотографии, на которой позирует топлес.

Новой публикацией певица сообщила фанатам грустную новость — начался последний месяц лета. Исполнительница хита «Краш» выложила провокационный снимок, на котором позирует без лифчика в трусах-бикини, широко расставив ноги. Звезда стоит спиной к камере, наполовину погрузившись в воду.

«У нас остался последний месяц лета! Я, если честно, в шоке, но еще есть время провести его на полную катушку и сделать этот месяц самым ярким в жизни», — призвала своих фолловеров звезда.

Поклонники Клавы Коки по достоинству оценили ее горячие публикации. Многие отметили, что никогда не воспринимали артистку как сексуальную женщину, но эти снимки перевернули их сознание.

«Вот это у вас фотографии, Клавдия»; «Никогда не думал, что вы настолько секси!»; «Шикарная женщина, а до этого казалась подростком. Прям огонь фотки!» — отметили пользователи под публикацией.

Ранее в Сети появились подробности пышного праздника Клавы Коки, который она устроила в честь своего 25-летия. Фешенебельную вечеринку посетило большое количество звездных гостей.