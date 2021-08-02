Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 18:14
18:12
Происшествия
В Финском заливе спасатели помогли экипажу яхты, которая запуталась в сетях
18:12
Экономика
Назван размер зарплат работников АвтоВАЗа и ГАЗа
18:11
ЦАР
Центр культуры приготовил для жителей ЦАР масштабный праздник на День независимости
18:10
Общество
ФАН узнал, как идет реставрация главной площади Симферополя и когда завершатся работы
18:08
ЦАР
Врачи напомнили жителям ЦАР об угрозе распространения гепатита
18:07
Происшествия
Опекуна из Тюмени будут судить за избиение и крупную кражу денег у подопечных
18:06
Политика
Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении
18:04
Экономика
Депутат Бессараб перечислила нюансы индексации пенсий работающих россиян
18:03
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль дело о гибели подростков в одном из водоемов Кузбасса
18:01
ЦАР
Дипломатические отношения между КНР и ЦАР вышли на новый уровень
Все новости

Клава Кока в бикини с раздвинутыми ногами сфотографировалась топлес
Шоу-бизнес
Клава Кока в бикини с раздвинутыми ногами сфотографировалась топлес
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Бодрум, 2 августа. Известная исполнительница Клава Кока восхитила поклонников смелыми кадрами из отпуска. Звезда похвасталась стройными формами на фотографии, на которой позирует топлес.

Новой публикацией певица сообщила фанатам грустную новость — начался последний месяц лета. Исполнительница хита «Краш» выложила провокационный снимок, на котором позирует без лифчика в трусах-бикини, широко расставив ноги. Звезда стоит спиной к камере, наполовину погрузившись в воду.

«У нас остался последний месяц лета! Я, если честно, в шоке, но еще есть время провести его на полную катушку и сделать этот месяц самым ярким в жизни», — призвала своих фолловеров звезда.

Поклонники Клавы Коки по достоинству оценили ее горячие публикации. Многие отметили, что никогда не воспринимали артистку как сексуальную женщину, но эти снимки перевернули их сознание.

«Вот это у вас фотографии, Клавдия»;

«Никогда не думал, что вы настолько секси!»;

«Шикарная женщина, а до этого казалась подростком. Прям огонь фотки!» — отметили пользователи под публикацией.

Ранее в Сети появились подробности пышного праздника Клавы Коки, который она устроила в честь своего 25-летия. Фешенебельную вечеринку посетило большое количество звездных гостей.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Клава Кока в бикини с раздвинутыми ногами сфотографировалась топлес
отдых фигура клава кока
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru