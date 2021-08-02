Возможное будущее «СП-2» спрогнозировали в ФРГ

Берлин, 2 августа. В Германии рассказали, какая судьба может ожидать российский трубопровод «Северный поток — 2».

Своим взглядом на будущее отечественного проекта поделился глава Федерального ведомства окружающей среды Германии Дирк Месснер. Возможное развитие событий касательно «Северного потока — 2» он оценил в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Северный поток — 2» может быстро стать динозавром среди энергетических проектов», — заявил немецкий чиновник.

Тенденция может отмечаться на фоне планов Германии перейти на возобновляемые источники энергии. Как отметил Месснер, к 2045 году страна хочет выйти на нулевую эмиссию.

Немецкий канцлер Ангела Меркель и президент России Владимир Путин удовлетворены завершающимся проектом. Об этом ранее стало известно из сообщения пресс-службы Кремля.