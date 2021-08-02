Политолог Болкунец предрек Минску новые санкции из-за инцидента с Тимановской

Минск, 2 августа. Белорусский политолог Дмитрий Болкунец проанализировал возможные последствия для Минска на фоне инцидента с олимпийской бегуньей Кристиной Тимановской.

По его словам, ситуация рискует перерасти в очередной виток обострения отношений между Белоруссией и странами Запада. Новые санкционные ограничения коснутся спортивной сферы страны. Политолог считает, что дело может дойти даже до исключения республики из Международного олимпийского комитета (МОК).

Скандал вокруг спортсменки разгорелся после критики Тимановской в адрес тренерского штаба белорусской сборной. Девушку не устроило, что ее поставили в забег на 400-метровую дистанцию, сообщает НСН.

После чего она заявила, что не намерена возвращаться в Белоруссию. На текущий момент известно, что Польша уже предоставила бегунье гуманитарную визу.