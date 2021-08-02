Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 18:13
18:12
Происшествия
В Финском заливе спасатели помогли экипажу яхты, которая запуталась в сетях
18:12
Экономика
Назван размер зарплат работников АвтоВАЗа и ГАЗа
18:11
ЦАР
Центр культуры приготовил для жителей ЦАР масштабный праздник на День независимости
18:10
Общество
ФАН узнал, как идет реставрация главной площади Симферополя и когда завершатся работы
18:08
ЦАР
Врачи напомнили жителям ЦАР об угрозе распространения гепатита
18:07
Происшествия
Опекуна из Тюмени будут судить за избиение и крупную кражу денег у подопечных
18:06
Политика
Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении
18:04
Экономика
Депутат Бессараб перечислила нюансы индексации пенсий работающих россиян
18:03
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль дело о гибели подростков в одном из водоемов Кузбасса
18:01
ЦАР
Дипломатические отношения между КНР и ЦАР вышли на новый уровень
Все новости

Политолог Болкунец предрек Минску новые санкции из-за инцидента с Тимановской

  /   Обновлено: 02 августа 2021 17:00
Политика
Политолог Болкунец предрек Минску новые санкции из-за инцидента с Тимановской
Global Look Press  /  Zheng Huansong / Xinhua

Минск, 2 августа. Белорусский политолог Дмитрий Болкунец проанализировал возможные последствия для Минска на фоне инцидента с олимпийской бегуньей Кристиной Тимановской.

По его словам, ситуация рискует перерасти в очередной виток обострения отношений между Белоруссией и странами Запада. Новые санкционные ограничения коснутся спортивной сферы страны. Политолог считает, что дело может дойти даже до исключения республики из Международного олимпийского комитета (МОК).

Скандал вокруг спортсменки разгорелся после критики Тимановской в адрес тренерского штаба белорусской сборной. Девушку не устроило, что ее поставили в забег на 400-метровую дистанцию, сообщает НСН.

После чего она заявила, что не намерена возвращаться в Белоруссию. На текущий момент известно, что Польша уже предоставила бегунье гуманитарную визу.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Болкунец предрек Минску новые санкции из-за инцидента с Тимановской
санкции белоруссия тимановская
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru