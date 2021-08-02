Онищенко назвал «фантастикой» версию о создании COVID-19 в китайской лаборатории

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал заявление американских конгрессменов-республиканцев, что коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19, с высокой долей вероятности имеет искусственное происхождение, а его источник — лаборатория в китайском городе Ухань. Заключение конгрессменов, пришедших к такому выводу на основе открытых источников и неких «косвенных свидетельств», приводит издание Hill.

По мнению Геннадия Онищенко, нужно начать с того, что у США, как у государства, в принципе, нет морального права предъявлять кому-либо подобные претензии, поскольку у них самих, как говорится, рыльце в пушку. Дело в том, что в 2001 году, вскоре после атаки террористов на башни Всемирного торгового центра, американцы сами применили биологическое оружие против мирных граждан. Людям в конвертах рассылали смертоносные споры сибирской язвы, и было доказано, что утечка произошла из американской военной лаборатории.

«Нынешняя публикация о происхождении коронавируса, вызвавшего пандемию, построена на основе предположений и только, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — Кроме того, что бы там ни было написано, все это не имеет никакого международного юридического значения. Этот доклад явно будет использоваться только внутри самих США, например, для наложения на Китай новых санкций».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Парламентарий напомнил то, о чем он говорил неоднократно: причина отсутствия юридических последствий подобных докладов в том, что по вине США нет инструмента контроля над соблюдением положений Конвенции о запрещении биологического оружия.

«Мы с вами не раз об этом говорили: именно США в свое время торпедировали создание механизма контроля над биологическим оружием, который предлагала Россия. Поэтому конвенция сегодня фактически бездействует. Будь такой механизм, тот же Китай был бы обязан предоставить все данные о происхождении коронавируса, которые у него имеются. А сегодня китайцы могут никому ничего не предоставлять на вполне законных основаниях», — говорит Онищенко.

Любые расследования об «искусственном» происхождении пандемии, проводимые в США, ни к чему не приведут, отмечает собеседник ФАН.

«Ничего у них не выйдет, ну пусть хотя бы в очередной раз пошумят. Пока под подобные расследования не будет подведена международная правовая база, доклад американских конгрессменов можно считать научной или даже ненаучной фантастикой, беллетристикой — как угодно. С таким же успехом можно рассматривать любую версию, например, что на самом деле это вообще американский вирус, подброшенный в Ухань», — отметил Геннадий Онищенко.

Пандемия COVID-19 привела к заражению почти 200 миллионов человек (подтвержденные случаи); более 4,2 млн заболевших скончались. США оказались среди лидеров по количеству заболевших и умерших от коронавирусной инфекции.