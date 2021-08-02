Политолог Корнилов объяснил, за что Янукович должен предстать перед судом

Лидеры, которые при разгоне бунтов действуют нерешительно, в итоге обагряют свои руки кровью намного больше тех, кто не побоялся применить силу по отношению к преступникам. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Бывшего президента Украины Виктора Януковича собираются заочно привлечь к делу о стрельбе во время акций протеста на Майдане в 2014 году. Такое ходатайство прокуратуры удовлетворил Печерский районный суд Киева. Экс-главу государства подозревают в «организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в отношении» манифестантов «в феврале 2014 года в центральной части города Киева».

«Януковича надо обязательно привлечь к ответственности за то, что профукал Майдан и не подавил беспорядки в зародыше, что обошлось бы ему гораздо меньшей кровью, чем в итоге получилось, — заявил Корнилов. — Он должен был поступить, как Лукашенко в Минске, который не дал поставить палатки в центре столицы и не позволил случиться массовым жертвам. Вот пускай учится у своего бывшего коллеги (хотя ему уже это вряд ли когда-нибудь понадобится), как бескровно подавлять бунты и беспорядки: все эти арабские, украинские, грузинские и белорусские «весны». И давайте, когда мы в следующий раз начнем рассказывать друг другу про «кровавые режимы» Фиделя Кастро, Александра Лукашенко и бог еще знает кого, то будем держать в голове, что крови-то на руках на самом деле гораздо больше у таких, как Янукович, которые до самого конца боялись применять силу, надеясь, что оно, мол, «само рассосется».

Федеральное агентство новостей /

Политолог осудил бывшего президента Украины, что тот занимался привлечением к ответственности за излишнее применение насилия на Майдане бойцов «Беркута» и таким образом деморализовал их.

«Не знаю, понимает ли он в полной мере, что все случившееся лежит целиком на его совести, — произнес эксперт. — И Янукович, разумеется, должен быть привлечен к ответственности. Однако судить его должны точно не те, кто пришел в Киеве к власти после Майдана: уж они-то пролили крови ничуть не меньше, а то и больше, чем Янукович».

Собеседник ФАН отметил, что экс-президент и без новых судов является заочно осужденным за «призыв на территорию страны иностранных войск».