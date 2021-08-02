Журавлев и Марков объяснили отказ США от санкций против «СП-2» сменой курса Байдена

Президент США Джо Байден отказался от санкций против «Северного потока — 2» из-за ухудшающихся отношений с Китаем, а также ради усиления политического влияния на Германию. Об этом ФАН заявили научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев и директор Института политических исследований Сергей Марков.

Политологи прокомментировали публикацию американского издания Foreign Policy, в котором отказ Байдена от санкций против «СП-2» объясняется защитой американских компаний и опасениями, что другие страны, в частности КНР, могут использовать аналогичные меры воздействия уже против США.

Федеральное агентство новостей /

«Санкции перестают быть способом воздействия»

По словам Дмитрия Журавлева, объяснение автора публикации в Foreign Policy Элизабет Бро (Elisabeth Braw) не очень убедительно.

«США вводили многочисленные санкции против России и Китая, и их раньше никогда не останавливала угроза аналогичного ответа, — подчеркнул эксперт. — Теоретически объяснение Foreign Policy логично, но чем текущая ситуация отличается от других? Скорее, следовало бы ждать, что попытка давления на саму КНР может привести к ответным санкциям со стороны Пекина, так как у Китая гораздо больше возможностей повлиять на экономику США, чем у России».

Америка создавала множество прецедентов для ответных действий, но это никого не останавливало, в том числе и Байдена, напомнил Дмитрий Журавлев. Он полагает, что подобные материалы в Foreign Policy скорее являются способом защитить президента США от критики крайне правых, которые недоумевают, почему Байден отменил санкции против «СП-2».

По мнению эксперта, хозяин Белого дома отказался от санкций, потому что ранее его политика в отношении Китая зашла в тупик.

«В этих условиях бодаться с Россией бессмысленно — это тактическая причина, — отметил собеседник ФАН. — В треугольнике «КНР—Россия—США» американцы должны дружить как минимум с одной из стран: если не удается с одной — надо дружить с другой».

Байден стратегически вообще не настроен на санкционную политику, потому что его первостепенная задача — договориться с Россией по военным вопросам, считает политолог.

«Кроме того, демократы, в отличие от республиканцев, надеются на то, что смогут без прямого противостояния победить Россию экономически. Здесь санкции перестают быть ключевым средством воздействия», — резюмировал Дмитрий Журавлев.

Федеральное агентство новостей /

«Америка пошла по разумному пути»

В свою очередь, Сергей Марков полагает, что Foreign Policy публикует всего лишь мнения, которые не имеют отношения к реальности.

«США активнейшим образом используют огромный спектр санкций против десятков самых разных стран, — напомнил политолог. — Они выступают инициаторами и никого не боятся в этом отношении. Кроме того, санкции эффективны в том случае, когда они касаются доступов на рынки и глобальной инфраструктуры. У США рынок больше, чем у Китая, поэтому в любом случае американские санкции будут бить сильнее, чем китайские».

Эксперт заключил, что причина отказа Джо Байдена от санкций против «Северного потока — 2» совершенно иная.

«Санкции против «СП-2» — это отчасти санкции против России, но прежде всего это санкции против немецких корпораций, — подчеркнул Марков. — Они соответствовали общему политическому курсу экс-президента США Дональда Трампа на жесткий конфликт американских корпораций с европейскими. Джо Байден же считает, что несмотря на конкуренцию в бизнесе, союзнические политические отношения являются наиболее важными. После прихода к власти он и группа, стоящая за его спиной, постарались максимально улучшить отношения с Евросоюзом. Этому был посвящен большой визит Байдена в Европу».

Политолог добавил, что еще одна причина отказа от санкций против газопровода заключается в их изначальном провале.

«СП-2» был почти достроен, поэтому американцы оказались перед выбором: попытаться ввести какие-то сверхжесткие санкции без серьезных шансов на успех либо признать уже свершившийся факт, — заявил собеседник ФАН. — В итоге Вашингтон пошел по более разумному пути, который соответствует общей политике Байдена».

/

В заключение Сергей Марков подчеркнул, что американские элиты, отказываясь от санкций против «СП-2» все же пытаются реализовать свои интересы.

«Северный поток — 2» — это прежде всего отношения США с Германией, а во вторую очередь — отношения США с Россией. В порядке компенсации за снятие санкций американцы усилили давление на Германию, чтобы Берлин усилил давление на Москву. Которая, по их мнению, не должна прекращать выплаты киевскому режиму за прокачку газа через газотранспортную систему Украины».

Ранее американский журналист Торри Тауссиг предсказал судьбу «Северного потока — 2» после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии.