Молния сожгла дачу, склад и два автомобиля в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 3 августа. Стихия не на шутку разыгралась в ночь на вторник в Нижегородской области. Молния сожгла садовый дом, склад и два автомобиля.

Инцидент произошел в Нижнем Новгороде в садовом товариществе «Ракета» почти в полночь. Как рассказали в региональном МЧС, огонь охватил 320 квадратных метра. В 4:30 пожарным удалось потушить полностью.

По словам очевидцев, возгорание началось после удара молнии.

Ранее ФАН писал о пожаре в общежитии нижегородского медуниверситета. Ожоги получили семь человек.