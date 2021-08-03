Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 10:58
10:57
Происшествия
Тонну чугунной изгороди украли бывшие уголовники в центре Новосибирска
10:54
Наука
Роскосмос: перестыковка корабля «Ю. А. Гагарин» к модулю «Наука» запланирована на 28 сентября
10:53
Россия
Ученые нашли способ спрогнозировать осадку грунтов, чтобы избежать разрушения зданий
10:53
Происшествия
Четверо россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Турции
10:51
Шоу-бизнес
«Осталось чуть-чуть»: экс-супруга Аршавина рассказала о своем состоянии
10:51
Спорт
Спад интереса к Играм и новые олимпийские виды спорта обсудят в «Патриоте»
10:51
Технологии
Роскосмос назвал даты ближайших выходов космонавтов в открытый космос
10:46
Происшествия
Сельчане с судимостью похитили знакомого за «кражу» бензопилы в Саратовской области
10:45
Происшествия
Прохожий вколол неизвестное вещество 15-летней москвичке
10:43
Армия
В США рассказали о рискованном плане Пентагона по уничтожению авиации СССР
Все новости

Молния сожгла дачу, склад и два автомобиля в Нижнем Новгороде
Происшествия
Молния сожгла дачу, склад и два автомобиля в Нижнем Новгороде
 /  Пресс-служба МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 3 августа. Стихия не на шутку разыгралась в ночь на вторник в Нижегородской области. Молния сожгла садовый дом, склад и два автомобиля.

Инцидент произошел в Нижнем Новгороде в садовом товариществе «Ракета» почти в полночь. Как рассказали в региональном МЧС, огонь охватил 320 квадратных метра. В 4:30 пожарным удалось потушить полностью.

По словам очевидцев, возгорание началось после удара молнии.

Ранее ФАН писал о пожаре в общежитии нижегородского медуниверситета. Ожоги получили семь человек.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Молния сожгла дачу, склад и два автомобиля в Нижнем Новгороде
россия происшествия нижегородская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru