Китай не оставляет ВОЗ выбора в вопросе с Форт-Детриком. Колонка Сергея Малинковича

Более 20 миллионов людей подписали открытое письмо с призывом к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провести расследование в Медицинском научно-исследовательском институте инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрике. Большинство подписантов — китайцы. Акция явно носит организованный характер, но что из того? Трудно вспомнить какой-либо аналогичный случай, чтобы такое количество людей высказывалось за или против чего-либо в столь короткий срок. Разве что — за ядерное разоружение.

Следует признать сбор подписей за мониторинг работы Форт-Детрика со стороны ВОЗ очень удачным ходом Поднебесной. Зловещий Форт-Детрик давно страшит человечество. Мне вспоминается начало культового фильма «Мертвый сезон» (1968 года). Там об ужасных экспериментах в Форт-Детрике говорит сам полковник Рудольф Абель.

Современный Форт-Детрик — одна из главных в мире лабораторий по исследованию токсинов и антитоксинов. Здесь, например, разрабатывают средства защиты от вируса Эбола. Ученые отмечают роль здешних лабораторий в исследовании опасных болезней.

Но в разгар холодной войны, в 50-е годы ХХ века, Форт-Детрик был площадкой для экспериментов над человеческим разумом. В 1954 году тюремный врач из Кентукки изолировал здесь семь чернокожих заключенных и давал им в течение 77 дней подряд двойные, тройные и четырехкратные» дозы ЛСД. Похоже, что в дальнейшем все подопытные афроамериканцы умерли…

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Целью бесчеловечных опытов было создание людей-зомби. Звучит как аннотация к фантастическому фильму, но многие исследователи убеждены, что все так и было. Подробности неизвестны, поскольку большинство документов сверхсекретной программы «МК-Ультра» были уничтожены в 1973 году. Все же некоторые детали проникали в прессу на протяжении многих десятилетий.

Лаборатории в Форт-Детрике в ХХ веке собирали, анализировали и синтезировали информацию о любых опытах над людьми с целью использовать их результаты в грядущих битвах холодной войны против Советского Союза. Здесь нашли приют скрытые американцами от правосудия нацистские военные преступники — самые настоящие, а не выдуманные врачи-убийцы, те, что орудовали в фашистских концлагерях. В 50-60-е годы они получили негласный иммунитет от судебного преследования в ответ на помощь США в научной деятельности. Делились результатами прежних исследований в лагерных бараках, так сказать. Конечно, теперь среди их задач была разработка эффективных мер по лечению различных болезней, но что это меняет? Преступники-изуверы избежали возмездия с помощью ЦРУ.

Здесь же, в Форт-Детрике, хранились и материалы о деятельности японского отряда №731, который был широко известен своими опытами над людьми и разработками бактериологического оружия. В зависимости от того, какой подвид особого оружия — биологического, химического или психического — считался более могущественным в тот или иной момент, специалистов Форт-Детрика соответствующим образом переориентировали.

Известно точно, что опытам в рамках программ по управлению разумом человека в США подвергли сотни тысяч людей. Гранты на исследования в этой области осваивали по меньшей мере 44 колледжа и университета, 15 лабораторий и фармацевтических компаний, 12 больниц и клиник и три тюремных учреждения. А воедино все сводилось в Форт-Детрике.

Впрочем, один из специалистов, работавших с Форт-Детриком, Фрэнк Олсон, переборщил с использующимися в опытах наркотическими веществами и в 1953 году выпрыгнул из окна. Не исключено также, что коллеги, недовольные колебаниями Олсона, целенаправленно подвели ученого-убийцу к такому шагу. В 1975 году газета The Washington Post рассказала мрачную историю Олсона. Похоже, тогда по приказу с самого американского верха вся информация о работах в Форт-Детрике и была уничтожена или же скрыта не под семью, а под 107 печатями.

Будем объективны — в период соперничества двух политических блоков в ХХ веке в Советском Союзе также проходили активные исследования по подготовке всех вышеназванных видов оружия. За исключением «разрекламированной» Павлом Судоплатовым лаборатории Григория Майрановского, мы мало знаем о них.

Холодная война была жестокой с обеих сторон, и мы не могли быть беспечными в этой гонке. Но важно понимать, что СССР, в отличие от Штатов, постоянно выдвигал мирные инициативы, стремясь сбросить со своих плеч тяжелый и неприглядный груз разработки разного рода смертоносных программ. Так, в 1969 году СССР и страны — союзники по Варшавскому договору внесли на XXIV сессию Генассамблеи ООН проект конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов химического и бактериологического (биологического) оружия и его уничтожении. В 1972 году страны советского блока представили на утверждение комитета по разоружению в Женеве «Проект конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов химического оружия и о его уничтожении». В 1976 году по инициативе Советского Союза в Женеве начались советско-американские двусторонние переговоры о запрещении химического оружия с целью подготовки возможной совместной инициативы в комитете по разоружению. Примечательно, что 1980 году эти переговоры были прерваны Соединенными Штатами в одностороннем порядке. Побудительные мотивы сторон, таким образом, очевидны.

Global Look Press / Bai Xueqi / Xinhua

Ясно и то, отчего Китай запустил столь удачную пропагандистскую кампанию против Форт-Детрика. Китайцам надоели намеки на искусственное происхождение коронавируса в уханьской лаборатории. ВОЗ, которая делает противоречивые заявления и, на мой взгляд, далеко не всегда ведет себя объективно, также изрядно потрепала нервы Пекину. Вот Поднебесная и громыхнула по столу десятками миллионов подписей. Крупные человеческие ресурсы всегда были козырем КНР.

Я не думаю, что Китай безупречен во всей печальной истории с появлением коронавируса, но США едва ли могут считаться страной, которая со своей стороны не несет человечеству угроз биохимической войны. Биолабораториями США, в которые никогда не было доступа у независимых международных наблюдателей, опутан весь мир. И точно так же, как секретные тюрьмы ЦРУ, наличие которых и пытки людей в которых давно доказаны, эти лаборатории могут хранить за свои дверьми нечто, что заставит мир содрогнуться.

По-хорошему, если уже версия о вирусе, выпущенном или выскочившем из лаборатории в любом государстве, овладела массовым сознанием, ВОЗ действительно должна проверить все аналогичные центры и лаборатории по всему миру. Насколько надежны там меры безопасности, насколько соблюдаются уже принятые международные конвенции и права человека при их функционировании. И начать, действительно, стоит с Форт-Детрика. Ведь, согласно числу людей, подписавших петицию, именно это учреждение вызывает наибольшее подозрение.

Американцы возразят, что китайских подписантов буквально строили в очереди подписывать это воззвание. Но где, господа хорошие, ваши десятки миллионов подписантов, гневно требующие от ВОЗ чего-либо подобного в отношении уханьской лаборатории или аналогичных Форт-Детрику центров на территории Китая? Таких петиций мы не видим. А если США начнут намекать на то, что, мол, люди в западном полушарии не ходят строем, как в КНР, то это уже пахнет оголтелым расизмом, против которого мы давно уже подписались и не раз.

rosminzdrav.ru / Министерство здравоохранения Российской Федерации

Проблема, однако, в том, что все эти международные организации — и ВОЗ, и даже ООН — есть не что иное, как огромные бюрократические машины, нуждающиеся в огромных деньгах. И США, несмотря на решение прежнего президента Дональда Трампа, вносили и, по-видимому, дальше будут вносить наибольший взнос в бюджет ВОЗ — 24%, или 116 млн долларов. Вторым по значимости донором ВОЗ является Китай, который (в отличие от США — без истерик) вносит 57 млн долларов, или 12% от общей суммы бюджета организации. Поэтому ясно, что ВОЗ, какие бы петиции ей ни подавались, будет маневрировать между интересами США и Китая. А эти интересы по большинству вопросов прямо противоположны. И, кажется мне, что давление двух этих государств на ВОЗ не сулит нам, пациентам, ничего хорошего.

И все-же рискнет ли ВОЗ заявить, что требование 20 миллионов человек — пустой звук для организации? Это сильно ударит по репутации ВОЗ. Понимают ли это американцы — вопрос сложный. По-хорошему, Штаты должны спокойно открыть ворота в зловещий Форт-Детрик: обыскивайте, мол, меня, обыскивайте. Ведь скрывать улики и удалять свидетелей американцам не привыкать. Но способна ли нынешняя администрация Белого дома на столь тонкую игру — сказать трудно.