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02 августа 19:45
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Спорт
«Спартак» сыграет с ПСВ или «Миттьюлланом» в случае выхода в раунд плей-офф ЛЧ
19:43
Африка
Лидеры Танзании и Руанды встретились для обсуждения совместных проектов
19:43
Политика
Захарова осудила нацистские лозунги на медали к 30-летию независимости Украины
19:42
Общество
Тарханова ушла из «Сатирикона» после 20 лет работы
19:41
Политика
Bloomberg: Берлин не станет блокировать "Северный поток — 2" из-за Вашингтона
19:40
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Анталье
19:40
Африка
Нигерийские медики потребовали у правительства положенные надбавки и средства защиты
19:38
Спорт
Волейболистка Чансу Озбай лишилась части зуба в матче против России на Олимпиаде
19:38
Армия
«Адмирал Касатонов» и «Князь Владимир» проведут серию маневров в Атлантике и Северном море
19:36
Армия
Сатановский предупредил о подготовке стран НАТО к нападению на Россию
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В Стамбуле ищут пропавшего россиянина. События дня
ФАН-ТВ
В Стамбуле ищут пропавшего россиянина. События дня
pixabay.com  /  PD

 

В МИД Британии отреагировали на инцидент с танкером Mercer Street

Иранского посла вызвали в Министерство иностранных дел Великобритании в связи с атакой на танкер Mercer Street, которую приписывают Тегерану. Глава Госдепа Энтони Блинкен предположил, что в операции был задействован беспилотник, начиненный взрывчаткой. Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде опроверг заявления Вашингтона и Лондона о причастности республики к нападению на израильское торговое судно, назвав их противоречивыми и беспочвенными. Сам инцидент произошел вечером 29 июля у берегов Омана. ЧП в Индийском океане уже стало причиной возникновения нового витка международной напряженности.

В Марий Эл осудили агента СБУ

В Стамбуле ищут пропавшего россиянина. События дня
komi.sledcom.ru  / 

Суд в Республике Марий Эл приговорил гражданина Украины к 3 годам и 4 месяцам колонии. Агент СБУ пытался вывезти в Незалежную компоненты к зенитно-ракетному комплексу. По информации Центра общественных связей ФСБ, шпиона задержали с поличным. В ходе предварительного следствия были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие связь осужденного со Службой безопасности Украины. Агент СБУ действовал в лучших традициях шпионских детективов: использовал подложные документы, псевдонимы и другие меры конспирации.

Следователи возбудили дело по факту пропажи россиянина в Турции

В Стамбуле ищут пропавшего россиянина. События дня
Федеральное агентство новостей  / владимир тулин

По факту таинственного исчезновения в Стамбуле российского студента Макара Рагина возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила мать пропавшего без вести. По ее словам, следователи работают возле отеля, опрашивают владельца и местных жителей. 20-летний студент, который обучается на факультете информатики Польско-Японской академии в Варшаве, 16 июля приехал в турецкую столицу на каникулы. Судя по камерам видеонаблюдения, он покинул отель утром 28 июля, но в гостиницу так и не вернулся. В номере остались паспорт и личные вещи молодого человека. Полицейские допускают, что Макара могли задержать в ходе рейда по выявлению нелегальных мигрантов. При себе у туриста был только литовский вид на жительство, который в Турции не является удостоверением личности.

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