В Стамбуле ищут пропавшего россиянина. События дня

Иранского посла вызвали в Министерство иностранных дел Великобритании в связи с атакой на танкер Mercer Street, которую приписывают Тегерану. Глава Госдепа Энтони Блинкен предположил, что в операции был задействован беспилотник, начиненный взрывчаткой. Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде опроверг заявления Вашингтона и Лондона о причастности республики к нападению на израильское торговое судно, назвав их противоречивыми и беспочвенными. Сам инцидент произошел вечером 29 июля у берегов Омана. ЧП в Индийском океане уже стало причиной возникновения нового витка международной напряженности.

Суд в Республике Марий Эл приговорил гражданина Украины к 3 годам и 4 месяцам колонии. Агент СБУ пытался вывезти в Незалежную компоненты к зенитно-ракетному комплексу. По информации Центра общественных связей ФСБ, шпиона задержали с поличным. В ходе предварительного следствия были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие связь осужденного со Службой безопасности Украины. Агент СБУ действовал в лучших традициях шпионских детективов: использовал подложные документы, псевдонимы и другие меры конспирации.

Следователи возбудили дело по факту пропажи россиянина в Турции

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

По факту таинственного исчезновения в Стамбуле российского студента Макара Рагина возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила мать пропавшего без вести. По ее словам, следователи работают возле отеля, опрашивают владельца и местных жителей. 20-летний студент, который обучается на факультете информатики Польско-Японской академии в Варшаве, 16 июля приехал в турецкую столицу на каникулы. Судя по камерам видеонаблюдения, он покинул отель утром 28 июля, но в гостиницу так и не вернулся. В номере остались паспорт и личные вещи молодого человека. Полицейские допускают, что Макара могли задержать в ходе рейда по выявлению нелегальных мигрантов. При себе у туриста был только литовский вид на жительство, который в Турции не является удостоверением личности.