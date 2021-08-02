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Россия нарастила объем добычи газа более чем на 13%
Экономика
Россия нарастила объем добычи газа более чем на 13%
statoil.com

Москва, 2 августа. В период с января по июль российские компании произвели на 13,2% больше газа, чем за аналогичный отрезок прошедшего года.

Объем добытого за семь месяцев топлива составляет 442,08 миллиарда кубических метров. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные оперативной сводки ЦДУ ТЭК. Подсчеты организации учли поправку на високосный год.

Крупнейшая независимая газовая компания Российской Федерации «НОВАТЭК» с января по июль текущего года добыла порядка 45 миллиардов кубометров топлива. Из них в июле — 6,02 миллиарда кубометров. Тенденция на повышение объемов добычи в последнем месяце зафиксирована и в других предприятиях данной сферы. За это время производство газа выросло на 16,4% по сравнению с июлем 2020 года.

Одной из причин, почему поставщики наращивают добычу, может быть скорый запуск в работу газопровода «Северный поток — 2». Когда он откроется, условия для торговли станут более выгодными.

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