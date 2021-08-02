Российская нефть марки Urals подорожала по итогам июля

Москва, 2 августа. Средняя стоимость российской нефти Urals в июле выросла на 1% относительно аналогичного месяца прошлого года, следует из данных Минфина РФ.

Так, топливо выросло в цене до 72,17 доллара за баррель. Показатель в 1,6 раза выше, чем июле 2020 года, когда цена была на уровне 43,91 доллара за баррель. За период январь-июль текущего года средняя стоимость Urals сложилась на уровне 64,68 доллара за баррель. За аналогичный период прошлого года показатель составил 40,34 доллара за баррель.

С 1 августа экспортная пошлина на российскую нефть выросла на 6,3 доллара. Теперь показатель составляет 67,8 доллара за тонну. Экспорт светлых нефтепродуктов будет облагаться налогом в размере 20,3 доллара за тонну против 18,4 доллара за тонну ранее.

Банк России ранее скорректировал прогноз средней стоимости барреля марки Urals в 2021 году. Так, показатель повышен на 5 долларов — до 65 долларов. В следующем году средняя цена составит 60 долларов за баррель, а в 2023 году — 55 долларов за баррель. Минэкономразвития ожидает стоимости на уровне 65,9 доллара.