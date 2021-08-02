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Капуста и бобовые признаны полезными для кровеносных сосудов
Общество
Капуста и бобовые признаны полезными для кровеносных сосудов
flickr.com

Москва, 2 августа. Рацион питания человека имеет большое значение для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Врачи назвали самые полезные продукты.

Фолиевая кислота является полезным для кровеносных сосудов веществом. Об этом сообщает издание Pravda.Ru со ссылкой на рекомендации медицинских специалистов. Как утверждают врачи, источником фолатов являются капуста, бобовые, зеленый лук, морковь и томаты.

Не менее полезным для сосудов является магний. Он не только участвует в большом количестве биохимических процессов в организме, но и поддерживает работу мышц и нервной системы. Магний содержится в листовых овощах и цельнозерновых продуктах.

Наконец, полезным считается соединение под названием коэнзим Q10, содержащееся в мясе птицы, говядине и жирной рыбе. Данное вещество способствует улучшению состояния артерий, очищая их от жировых отложений.

Капусту рекомендуют употреблять и для профилактики остеопороза. Это связано с высоким содержанием магния, необходимого для активного развития костей у детей.

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