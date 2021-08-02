Маркетолог Григорьев объяснил готовность Apple потерять китайский рынок

Попытки Соединенных Штатов Америки удушить Китай в плане доступа к современным технологиям будут продолжаться. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал заявления китайский потребителей о том, что компания Apple начинает все больше игнорировать их интересы.

«Это легко понять. Китай уже настолько вырос, что представляет для Соединенных Штатов Америки угрозу номер один с точки зрения мирового господства. Не нужно обращать внимания на то, что с трибун они (американцы. — Прим. ФАН) клеймят Россию. Вне всякого сомнения, в Белом доме боятся Китая по его совокупности экономических, политических, демографических, военных параметров», — сообщил специалист.

Николай Григорьев подчеркнул, что нынешние осложнения в отношениях Поднебесной и США были неизбежны.

«Эта конфронтация будет только усиливаться. Тот этап, когда Китай, по заветам Дэн Сяопина, «сидел на горе» и смотрел, как дерутся «советский тигр с американским», а они (китайцы. — Прим. ФАН) накачивали свою экономику, уже прошел. Теперь Пекин вступил в достаточно жесткое противоборство с другими крупнейшими мировыми игроками», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он добавил, что в такой ситуации на второй план отходят даже неприкосновенные на Западе интересы частного капитала.

«Понятно, что это не может проходить только на уровне дипломатической или политической риторики. Все спускается вниз на уровень экономики. Крупнейшие экономические акторы, к которым относится компания Apple, вынуждены выбирать, чью сторону занять. Попытки удушить Китай в плане доступа к современным технологиям будут продолжаться», — заключил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев в беседе с ФАН оценил решение шведской экоактивистки Греты Тунберг сделать прививку от коронавируса. По его мнению, причиной этому стало то, что экологическая повестка вновь стала обсуждаться на самом высоком уровне.