Россия уже победила: Альгис Микульскис об обиде Запада на победы наших в Токио

Чем больше медалей попадает в олимпийскую копилку России, тем громче голоса тех, кто проигрывает нашим спортсменам на Играх в Токио. Снова всплывает тема допинга, особенно феерично выглядящая на фоне истории американской гимнастки Симоны Байлз. А пловцы из США — так просто обижены тем, что наши вообще присутствуют на этой Олимпиаде.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис разбирается в причинах ненависти к российским спортсменам, которых на Играх-2020 как бы и нет вовсе, но они — побеждают.

Признаюсь: еще в марте я был резко против поездки в Токио российской олимпийской сборной и ее участия в Играх под нейтральным флагом. Свое негативное отношение к выступлениям наших спортсменов я обосновывал, в частности, такими словами:

«На Россию будут давить. Давить до тех пор, пока она не прогнется. А она — не прогнется. Значит давить будут всегда. Так есть ли смысл продолжать игру с шулерами, у которых просто физически невозможно выиграть? Поэтому — нет, не ехать! Возможно, есть смысл вспомнить об опыте Игр доброй воли? Но не ехать. Хотя решать будет, конечно же, каждый сам за себя».

Каюсь, был неправ! Потому что Россия уже, по большому счету, победила. Пусть в общемедальном зачете мы пока на третьем месте, а в «золотом» — на пятом, реакция наших соперников и Запада в целом однозначно свидетельствует: россияне «щелкнули их по носу». И никакие ограничения не сказались на наших спортивных результатах.

Global Look Press / Michael Kappeler/dpa

А страсти вокруг этих результатов, разгораются, надо сказать, нешуточные. Еще бы! Ожидали-то от России совсем другого — но 335 наших олимпийцев развеяли все ожидания. И теперь тем, кто желал нам только спортивных унижений, остается горько сетовать.

Примерно так, как это делает старший спортивный корреспондент британской газеты The Guardian Барни Ронэй:

«Сейчас трудно вспомнить Олимпиаду, где наказанная, но не испытывающая чувства вины Россия, которой формально в Токио вообще нет, присутствовала бы столь навязчиво и повсеместно».

Или как семикратная чемпионка мира по плаванию Лилли Кинг, не совсем адекватно отреагировавшая на золото Евгения Рылова.

«В Токио на этой неделе выступало много людей, которых здесь, пожалуй, не должно было быть… Это отразилось на Райане Мерфи, который проиграл Рылову. Хочет он это комментировать или нет, мне все равно. Но знаю, что это испортило его олимпийский опыт, и мне жаль, что так произошло».

Просто прекрасно, я считаю! Оказывается, более сильный соперник — это невосполнимый вред для олимпийского опыта…

Разумеется, не утихает и мутная история с допингом. Хотя случай с гимнасткой из США Симоной Байлз более чем красноречиво указывает на то, что проблемы с употреблением препаратов существуют как раз у американцев. Но Штаты, как обычно, — над законом. Даже в моментах, не связанных с «веществами».

facebook.com / Федерация фехтования России

Чем, например, объяснить тот факт, что американскую команду бегунов, дисквалифицированную за грубые нарушения технического регламента в смешанной эстафете, уже спустя полдня не только восстановили, но и неведомым образом пропустили в финал?

Однако вернемся к теме допинга. По всей видимости, ненавистники России рассчитывали, что наши взятые под жесточайший контроль спортсмены сразу провалятся на самое дно турнирной таблицы. Но они не провалились — и тянут страну от победы к победе.

Да еще и директор по коммуникациям МОК Марк Адамс в беседе с журналистами заявил, что россияне — чисты:

«Международный орган по тестированию (ITA) должен этим заниматься, они сказали, что провели самую масштабную программу тестирования в истории Игр. 85 процентов рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов. Всероссийская федерация легкой атлетики, кажется, много что делает, как и ITA».

Глава МОК Томас Бах тоже не дал недовольным российскими успехами поводов для оптимизма, сообщив немецкой газете Süddeutsche Zeitung, что русские находятся на Играх в Токио абсолютно законно и все нападки на них необоснованны.

«Они, как и другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому они также имеют право на соответствующее обращение. Олимпийский комитет России тут полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством», — заявил Бах.

olympic.ru / Олимпийский комитет России

Тем не менее, давление не прекращается — ни на уровне отдельных спортсменов, ни на уровне организаций. В первую очередь американских. Думаете, слова президента МОК остались безнаказанными? Как бы не так! Гендиректор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт на сайте агентства Reuters тут же обвинил Россию в жульничестве, а специалистов Международного олимпийского комитета — в недостаточно пристальном внимании к россиянам.

«К сожалению, мы уже видели весь этот фильм ужасов, в котором поддержка российскими властями программы допинга остается безнаказанной и Россия выигрывает, пока руководители МОК и ВАДА пытаются убедить весь мир, что «отстранили» ее», — высказался американский спортивный чиновник.

После этого Тайгарт призвал обнародовать результаты тестов нашей сборной. Но был жестко осажен исполняющим обязанности директора РУСАДА Михаилом Бухановым, который заподозрил американского коллегу в попытках пересмотра всей мировой антидопинговой системы.

«РУСАДА отправляет допинг-пробы на анализ в ведущие европейские лаборатории, а также лаборатории Североамериканского континента. Получается, что господин иностранный коллега хочет поставить под сомнение функционирование мировой антидопинговой системы в части лабораторных анализов?» — парировал выпад американца Буханов.

До конца Олимпиады остается еще семь дней. Еще не выступали наши синхронистки, художественные гимнастки, борцы — представители тех видов, в которых Россия традиционно сильна. Поэтому, уверен, злопыхателей ждут новые неприятные сюрпризы, а болельщиков — радость от побед наши спортсменов.

Страна, которой на Играх «как бы нет», еще покажет себя. Конечно, в будущем снова начнутся «допинговые» и прочие инсинуации, но они будут уже не важны. Злоба проигравших делает их только забавнее.