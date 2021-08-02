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Кулеба предрек России «камни с неба» за Крым
Политика
Кулеба предрек России «камни с неба» за Крым
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

Киев, 2 августа. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз заявил, что Киев хочет «вернуть» Крым.

В интервью Евгению Киселеву киевский дипломат заявил, что Украина дождется момента, чтобы это произошло.

«Будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Кулебы, «возвращение» Крыма является вопросом времени. В пример он привел предмет многовекового спора между Францией и Пруссией — Страсбург. Как заявил дипломат, Парижу удалось «вернуть регион под свой контроль».

На минувшей неделе Кулеба рассказал, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил стратегию внешней политики страны, согласно которой Киев намерен противостоять «агрессивной политике РФ», передает НСН. Впервые за 30 лет независимости страна получила «четкую, понятную и содержательную» стратегию внешней политики, считает министр.

Ранее жители Крыма, задействованные в сфере отдыха, рассказали, есть ли отличие между туристами российскими и украинскими. По их словам, большинство приезжих из Украины свободно говорят на русском языке.

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