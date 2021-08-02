ПФР назвал неофициальное трудоустройство причиной низких пенсий россиян

Москва, 2 августа. Граждане, работающие неофициально смогут получать только минимальную пенсию, заявили в Пенсионном фонде России.

Ответственными за низкий размер пенсий в ПРФ называют работодателей, которые выбирают вариант платить «серую» зарплату своим работникам. Комментарии фонда приводит информационное агентство DEITA.RU в своем материале.

Представители ПФР напомнили, что размер пенсии гражданина напрямую зависит от той суммы, которую выделяет работодатель на пенсионные взносы. Если недобросовестный предприниматель искусственно занижает размер заработной платы или платит «в конверте», это неизбежно приводит к сокращению размера пенсии.

В фонде напомнили, что неофициальная занятость также мешает получить гарантию на больничные или на ряд других выплат, которые полагаются законным сотрудникам при сокращении или уходе за ребенком.