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Генпрокуратура внесла представление руководителю Фонда социального страхования РФ
Общество
Генпрокуратура внесла представление руководителю Фонда социального страхования РФ
pixabay.com  /  Steve Buissinne

Москва, 2 августа. Генпрокуратура внесла представление руководителю Фонда социального страхования РФ после нескольких жалоб от граждан, которые воспитывают детей-инвалидов. Как сообщили корреспонденту ФАН, они несвоевременно обеспечиваются техническими средствами реабилитации.

Дорогостоящие кресла-коляски и другие необходимые предметы не приобретались довольно долго, да и компенсацию родителям за самостоятельную покупку очень часто предоставляли с запозданием. Жалобы граждан признали обоснованными.

«Был проведены проверки. В Астраханской, Иркутской областях и других регионах территориальные органы Фонда социального страхования должным образом не исполняли обязанности по закупке средств реабилитации для детей-инвалидов. Организация проведения предусмотренных законом процедур затягивалась на несколько месяцев», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

К примеру, в Иркутской области более чем на полгода затянули с предоставлением ребенку необходимых средств. После вмешательства прокуратуры удалось заключить госконтракт на предоставление прогулочного кресла-коляски. Также организовали работу по приобретению комнатного кресла-коляски. В Астрахани был аналогичный случай.

«Одной из причин сложившейся ситуации явилось то, что аппаратом Фонда социального страхования РФ не в полной мере осуществлялся ведомственный контроль в сфере закупок товаров, а изданный в этих целях приказ не предусматривал четкого механизма и сроков принятия аппаратом фонда соответствующих решений», — добавили в ведомстве.

Именно поэтому в адрес врио руководителя ФСС было внесено представление об устранении нарушений законодательства о социальной защите детей-инвалидов и контрактной системе в сфере закупок. Устранение нарушений и восстановление прав детей поставлено на особый контроль в Генпрокуратуре.

Ранее воронежская прокуратура начала проверку после нападения на ребенка своры собак. Прокуроры намерены изучить степень контроля за бездомными животными и ситуацию с их отловом.

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