Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 18:13
18:12
Происшествия
В Финском заливе спасатели помогли экипажу яхты, которая запуталась в сетях
18:12
Экономика
Назван размер зарплат работников АвтоВАЗа и ГАЗа
18:11
ЦАР
Центр культуры приготовил для жителей ЦАР масштабный праздник на День независимости
18:10
Общество
ФАН узнал, как идет реставрация главной площади Симферополя и когда завершатся работы
18:08
ЦАР
Врачи напомнили жителям ЦАР об угрозе распространения гепатита
18:07
Происшествия
Опекуна из Тюмени будут судить за избиение и крупную кражу денег у подопечных
18:06
Политика
Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении
18:04
Экономика
Депутат Бессараб перечислила нюансы индексации пенсий работающих россиян
18:03
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль дело о гибели подростков в одном из водоемов Кузбасса
18:01
ЦАР
Дипломатические отношения между КНР и ЦАР вышли на новый уровень
Все новости

Политолог Аркатов осудил методы борьбы «Детей огня» с Эрдоганом
Происшествия
Политолог Аркатов осудил методы борьбы «Детей огня» с Эрдоганом
Федеральное агентство новостей  / 

Принцип «лес рубят — щепки летят» неприменим в политической борьбе. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Иван Аркатов.

Связанная с Рабочей партией Курдистана организация «Дети огня» (в Турции признана террористической) взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесов в Турции. По сообщениям местных СМИ, Yeni Safak и Daily Sabah, в своем обращении террористы заявили, что режим президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана «не понимает другого языка», поэтому они решили «поставить его на колени огнем».

«С Эрдоганом у Рабочей партии Курдистана длинная история взаимоотношений, и счастливой ее не назовешь, — заметил Аркатов. — Последние используют в своих целях разные методы воздействия на власть в стране, вплоть до самых отчаянных и кровавых. И как бы мы не относились к политике официальной Анкары, тем подковерным играм, которыми она занимается за спиной у Москвы с ее соперниками, поддерживать действия «Детей огня» или иных других террористических организаций, досаждающих Эрдогану, мы ни в коем случае не можем».

Политолог подчеркнул, что за якобы благими намерениями по свержению режима стоит суровая правда, заключающаяся в том, что люди, пытающиеся избавить страну от тирании Эрдогана, не останавливаются ни перед чем и делают ее гражданам только хуже.

Политолог Аркатов осудил методы борьбы «Детей огня» с Эрдоганом
Федеральное агентство новостей  / 

«От этих пожаров пострадали миллионы людей! — заявил эксперт. — А турецкий президент как был президентом, так и остался. «Дети огня» совершили невероятно дебильный ход, когда устроили массовые поджоги, и я надеюсь, что их скоро поймают. Эти люди пошли на страшное преступление, вне зависимости от того, насколько красивую легенду в свое оправдание они в итоге придумали».

Однако, подчеркнул собеседник ФАН, террористы могли просто присвоить себе «достижения» природной стихии, чтобы предстать перед турецким обществом в качестве крайне влиятельной организации.

«Я не исключаю, что возгорания могли произойти по причине обыкновенной бытовой безалаберности, — заметил Аркатов. — Кто-то в жаркой засушливой местности бросил окурок в сухостой, потом задалось пламя, а власти не смогли все это вовремя купировать, и случилась национальная катастрофа».

Ранее сообщалось, что экстренные службы Турции смогли взять под контроль 107 лесных пожаров в стране. Всего с 28 июля очаги возгорания были зафиксированы в 32 турецких провинциях. Шесть человек из-за них погибли. Около 100 российских туристов эвакуированы из города Бодрум.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Политолог Аркатов осудил методы борьбы «Детей огня» с Эрдоганом
турция эрдоган аркатов рабочая партия курдистана дети огня
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru