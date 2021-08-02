Политолог Аркатов осудил методы борьбы «Детей огня» с Эрдоганом

Принцип «лес рубят — щепки летят» неприменим в политической борьбе. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Иван Аркатов.

Связанная с Рабочей партией Курдистана организация «Дети огня» (в Турции признана террористической) взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесов в Турции. По сообщениям местных СМИ, Yeni Safak и Daily Sabah, в своем обращении террористы заявили, что режим президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана «не понимает другого языка», поэтому они решили «поставить его на колени огнем».

«С Эрдоганом у Рабочей партии Курдистана длинная история взаимоотношений, и счастливой ее не назовешь, — заметил Аркатов. — Последние используют в своих целях разные методы воздействия на власть в стране, вплоть до самых отчаянных и кровавых. И как бы мы не относились к политике официальной Анкары, тем подковерным играм, которыми она занимается за спиной у Москвы с ее соперниками, поддерживать действия «Детей огня» или иных других террористических организаций, досаждающих Эрдогану, мы ни в коем случае не можем».

Политолог подчеркнул, что за якобы благими намерениями по свержению режима стоит суровая правда, заключающаяся в том, что люди, пытающиеся избавить страну от тирании Эрдогана, не останавливаются ни перед чем и делают ее гражданам только хуже.

Федеральное агентство новостей /

«От этих пожаров пострадали миллионы людей! — заявил эксперт. — А турецкий президент как был президентом, так и остался. «Дети огня» совершили невероятно дебильный ход, когда устроили массовые поджоги, и я надеюсь, что их скоро поймают. Эти люди пошли на страшное преступление, вне зависимости от того, насколько красивую легенду в свое оправдание они в итоге придумали».

Однако, подчеркнул собеседник ФАН, террористы могли просто присвоить себе «достижения» природной стихии, чтобы предстать перед турецким обществом в качестве крайне влиятельной организации.

«Я не исключаю, что возгорания могли произойти по причине обыкновенной бытовой безалаберности, — заметил Аркатов. — Кто-то в жаркой засушливой местности бросил окурок в сухостой, потом задалось пламя, а власти не смогли все это вовремя купировать, и случилась национальная катастрофа».

Ранее сообщалось, что экстренные службы Турции смогли взять под контроль 107 лесных пожаров в стране. Всего с 28 июля очаги возгорания были зафиксированы в 32 турецких провинциях. Шесть человек из-за них погибли. Около 100 российских туристов эвакуированы из города Бодрум.