Запад стремится уничтожить Республику Сербскую — лидер боснийских сербов Милорад Додик

Скандальное антисербское решение Высокого представителя в Боснии и Герцеговине Валентина Инцко о криминализации отрицания «геноцида» в Сребренице, который так и не был доказан, ввергло и без того дисфункциональную Боснию и Герцеговину в самый глубокий внутриполитический кризис с момента подписания Дейтонских соглашений. В качестве ответной меры Баня-Лука ввела уголовную ответственность для тех, кто назовет сербов или Республику Сербскую «геноцидным» народом или страной. (подобное клеймо популярно у бошняков).

Милорад Додик, наиболее авторитетный и харизматичный политик в Республике Сербской, представитель сербов в Президиуме Боснии и Герцеговины, ранее занимавший пост президента Республики Сербской (а до этого — премьера), в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах рассказал о планах Запада по унитаризации БиГ и ликвидации Республики Сербской.

Именно с этой целью представители стран Запада стремятся возложить на сербский энтитет вину за «геноцид» в Сребренице, а также не оставляют попыток реализовать многократно опробованный сценарий «цветной революции». Также Додик выразил благодарность Российской Федерации за понимание позиции сербов в БиГ и надежду на продолжение плодотворного сотрудничества, в том числе, в экономической сфере.

Федеральное агентство новостей /

— Что стоит за ультимативным навязыванием всем правительствам в регионе признания «геноцида» в Сребренице со стороны западных дипломатов? Является ли это подготовкой почвы для ликвидации Республики Сербской? И как вы оцениваете принятие резолюции в Черногории?

— Знаете, когда слушаете все эти политические оценки, воздыхания о «возвышенных демократических ценностях» и «цивилизованном обществе» — все эти россказни внезапно терпят крах на примере Черногории. Где [вице-премьер Дритан] Абазович, албанец по национальности, и другие антисербские деятели вместе собрались, чтобы принять вот такой акт, а потом сразу же понеслись с ним в Сараево, чтобы там его победоносно провозгласить как нечто важное. В вашем вопросе содержится и ответ на него.

И мы полностью в этом убеждены, и мы не доверяем ни Высокому представителю, ни западной части международного сообщества.

С их стороны за последние 20 лет не поступало никаких предложений, кроме постоянных требований нас наказать. Ни единая мера, принятая здесь Высоким представителем и Западом, не была в пользу Республики Сербской.

Некоторую помощь мы получали исключительно в форме кредитов. Республика Сербская, в отличие от Мусульмано-хорватской федерации, получала незначительную помощь — якобы потому, что тогда [президент Республики Сербской во время гражданской войны Радован] Караджич и [генерал Ратко] Младич были на свободе (вопреки требованиям выдать их Международному трибуналу. — Прим. ФАН).

Федеральное агентство новостей /

Все, что мы использовали, было в рамках существующей финансовой системы в мире — это были кредиты, которые мы сейчас возвращаем.

То есть, они могли отказать нам в кредите — и у нас не было бы ничего. Во всяком случае, мы не получили никакой безвозмездной помощи, не получили ничего, что бы нас каким-либо образом обязывало. Из всех заявлений и действий по отношению к нам за более чем 20 лет — логично следует, что они ведут к тому, чтобы лишить Республику Сербскую полномочий.

Нет необходимости говорить это нам прямо. Высокий представитель принимал законы исключительно во вред Республике Сербской. Ни один его закон не наносил ущерба мусульманам — только сербам.

Кроме того, из девяти судей в Конституционном суде — три иностранца, не имеющих гражданства БиГ, которые в своих решениях выходят за рамки Конституции. А вместе с двумя мусульманами они составляют большинство в этом суде и навязывают свои решения. В то же время Совет по выполнению мирного соглашения заявил, что неисполнение решений Конституционного суда является уголовным преступлением (Peace Implementation Council, международный орган, призванный следить за выполнением Дейтонских соглашений, в его Руководящий комитет, кроме России — которая выступает против антисербских решений и отчетов Совета — входят Великобритания, США, Германия, Италия, Франция, Канада, Япония, Совет ЕС, Европейская Комиссия, а также представленная Турцией Организация исламского сотрудничества. — Прим. ФАН).

Федеральное агентство новостей / Алина Арсеньева

Таким образом, нас буквально связали по рукам и ногам, не оставив нам никаких возможностей. Нам навязали диктат. И представители высших государственных органов власти, и парламентарии, несмотря на то, что они избраны народом, превратились в легкую мишень. Если кто вдруг случайно не согласится с позицией Запада — моментально подвергнется преследованию: если его не смогут объявить военным преступником, то провозгласят криминальным коррупционером. И в таких условиях мы живем все 20 лет!

— Западные дипломаты, СМИ, как и Высокий представитель, обвиняют сербов в «геноциде» в Сребренице, основывая свои обвинения на решениях Гаагского трибунала. Как вы оцениваете работу этой институции? МТБЮ недавно отклонил апелляцию Ратко Младича, в то время как Насер Орич (командующий группировкой войск боснийских мусульман, военный преступник, по приказу которого были убиты тысячи мирных сербов. — Прим. ФАН) был ранее освобожден.

— Очевидно, что это трибунал инквизиции, с заранее продуманным планом осудить всех сербов, которые занимали высшие военные и политические посты во время гражданской войны. Что и было реализовано.

И они продолжают это делать. О том, насколько это политизированный суд, красноречиво говорит мнение председателя Судебной коллегии в ходе рассмотрения апелляции по делу Ратко Младича.

Федеральное агентство новостей /

Она представила свое особое мнение, что все квалификации преступлений, установленные ранее, неверны — в том числе определение «геноцид». Это была единственная судья с правом на свое мнение. Все прочие — это тщательно отобранные судьи, которые реализовывали политические требования Америки и Запада: демонизировать сербов, ограничивая их возможность в современном мире выстраивать наилучшие из возможных контакты со всеми.

Так, Биляну Плавшич (член сербского коллективного президентства во время войны в Боснии, с 1996 года президент Республики Сербской. — Прим. ФАН), которая и мухи не обидела, как говорят в народе, — приговорили к 11 годам лишения свободы. В то же время Насер Орич, который убивал людей с особой жестокостью и даже вырезал глаза, чему есть свидетельства не только сербов, но и мусульман — свободно ходит по Сараево. Это сигнал от западного, «свободного» мира и доказательство исключительно политической мотивации приговоров Гаагского трибунала.

— Учитывая усугубление ситуации — возможно ли в перспективе объединение с Сербией? Есть ли вероятность, что в случае попытки выхода Республики Сербской из состава БиГ — Запад или бошняки пойдут на вооруженный конфликт, есть ли риск интервенции НАТО?

— У бошняков присутствует рвение к мести, это несомненно. Они лелеют миф о том, что сербам нужно отомстить за все, что якобы случилось в ходе прошлого конфликта. Однако история намного сложнее, и факты из гражданской войны абсолютно иные.

Все политические решения, которые Запад принимал с 1995 года, основаны на лжи, которую продвигали CNN и другие западные СМИ. Например, они утверждали, что сербы убили 300 тысяч бошняков — это стало своего рода штампом.

Федеральное агентство новостей / Алина Арсеньева

Позднее, когда факты можно было проверить, выяснилось, что всего в Боснии и Герцеговине пострадало 90.000 человек — это огромное количество — и что количество пострадавших сербов составило 30% от этого числа. Это соответствует этническому составу БиГ, в котором сербы составляют 33%.

Однако никто не отказался от атмосферы, в которой Ричард Холбрук и другие представители Запада рассказывали, какие сербы «преступники», которые «изнасиловали 60 тысяч мусульманок» — что является ложью, а при этом не доказано и сотни подобных случаев.

Но подобные медийные вбросы продолжались. И когда дело доходило до инстанций, которые принимали решения — естественно логичным выглядело наказывать исключительно сербскую сторону. Поэтому у нас нет причин верить в добрые намерения Запада.

— И все же, возможно ли объединение с Сербией?

— Если выйти на улицу и спросить у людей — все бы хотели, чтобы мы были частью Сербии. Но это на эмоциональном уровне, а политические реалии такие, какие есть.

Федеральное агентство новостей / Алина Арсеньева

Если же вы меня спрашиваете как политика — то я, как и большинство [жителей РС] верю, что это было бы правильным и справедливым. Ведь народ, который составляет абсолютное большинство на этих территориях — не может терпеть издевательства других. И абсолютно логично, что он устремится к своему материнскому государству, чтобы вместе со своими соотечественниками выстраивать совместное политическое и территориальное сообщество. Я считаю это совершенно нормальным.

Некоторые так не считают. Но я думаю, что никто не может противостоять подобным тенденциям. Германия стремилась к объединению — и объединилась после завершения Холодной войны и разрушения Берлинской стены.

Возникает логичный вопрос: почему немцы из восточной и западной Германии могут объединиться, а мы из Республики Сербской и Сербии — не можем?

Какие тут критерии, если смотреть глобально? Как Германия может противиться нашему объединению, если она считает, что сама имеет на это право? Они могут сказать, что были одной страной. Также, как и мы были одной страной. Еще аргументы есть?

Федеральное агентство новостей / Алина Арсеньева

—Как вы ранее заявляли, в Баня-Луке некоторые западные дипломаты проводят встречи с представителями оппозиции и НКО, а не с органами власти. Можно ли говорить о подготовке «цветной революции», ведь вы противитесь диктату Запада? Какие страны в этом наиболее активны?

— Великобритания, Америка, Германия и их сателлиты из ЕС и НАТО, которые придерживаются их курса. Здесь постоянно идет подготовка «цветной революции».

Были попытки организовать протесты, которым мы адекватно противостояли. Мы организовали протесты на том же месте, и стало очевидным, что людей, которые поддерживают Республику Сербскую — намного больше, чем тех, кто готов с помощью неких перформансов, как они это называют, сделать глупость.

Федеральное агентство новостей / Алина Арсеньева

Они никогда не откажутся от подобных попыток. Использовали трагический инцидент, в котором погиб молодой парень в Баня-Луке (Давид Драгичевич, в его убийстве участники движения «Справедливость для Давида» огульно обвиняют Службу безопасности Милорада Додика. — Прим. ФАН), чтобы из него раздуть целую серию ложных политических вбросов, которые потом циркулируют по всему миру, как будто так и было.

Сейчас уже никто об этом не говорит, но почти год мировые СМИ были зациклены на одном — единственной новостью из Баня-Луки для них были [протестные акции] «Справедливость для Давида». Сейчас этим делом занялась прокуратура БиГ — почему же тогда она его так долго расследует, если все настолько очевидно? А этим случаем пытается злоупотребить британская агентура, и другая, чтобы использовать его в публичной сфере.

В США есть закон, согласно которому тот, кто работает на американской территории в интересах других государств, считается «иностранным агентом» (как это и есть на самом деле).

Но что будет, если же мы назовем иностранными агентами, например, некоторые действующие здесь НКО, которые получают государственные средства и поддержку, чтобы свергнуть действующую власть, подогревая протестные настроения — прикрываясь при этом россказнями о «демократии»? Если вы этому воспротивитесь — вас обвинят в нарушении прав человека именно те, кто финансирует деятельность, направленную на свержение власти и дестабилизацию ситуации. Конечно, сильная Россия может этому противостоять. А представьте, каково нашей маленькой Республике Сербской в таких обстоятельствах.

Федеральное агентство новостей /

—Что бы Россия могла предложить в качестве альтернативы НАТО в регионе, в частности, в Боснии и Герцеговине? Какие есть еще неиспользованные возможности сотрудничества Республики Сербской с Российской Федерацией?

—Есть много возможностей для сотрудничества. Прежде всего, мы очень благодарны Российской Федерации за понимание нашей позиции. Но полагаю, что есть еще пространство, чтобы с ней еще ближе ознакомиться, и еще больше продвинуться в понимании, каким образом нам можно было бы непосредственно помочь.

Я поддерживаю политику России, которая направлена на усиление позиций на глобальном уровне, во всех сегментах и по всем вопросам. Полагаю, что Россия не придерживается политики конфронтации, но решительно защищает свои ценности. Россия не проводит политику экспансии, как это делает НАТО — распространяя свое присутствие по всему миру. Но во всяком случае, Россия имеет право на защиту некоторых своих позиций — например, в Сирии. Если бы не Россия, там бы до сих пор продолжалась чудовищная война, в которой террористы ИГИЛ1 (группировка запрещена в РФ) применяли самые жуткие методы ликвидации людей.

Федеральное агентство новостей / Алина Арсеньева

Итак, я понимаю политику России, которая стремится сотрудничать со всеми. И я также понимаю политику Запада, который боится сильной России, и потому организовал целую серию провокаций, как, например, в Украине, и ввел санкции. Цель Запада — остановить развитие России, которая очевидно показала способность к военному и технологическому прогрессу. Запад серьезно беспокоит сильная Россия. Это совершенно логично. Если Россия постоянно подвергается атакам Европы на ее суверенитет, на ее образ жизни — Россия должна себя обезопасить и защитить. Я считаю это совершенно легитимным и правильным, так поступают и американцы — только пускай делают это на своей территории.

Вот приезжает к нам американец и говорит: «Мы защищаем свой образ жизни». Что же ты защищаешь его здесь? Как это ты защищаешь американский образ жизни в Баня-Луке? Вот как это понимать? Это означает, что мы должны здесь уничтожить свой образ жизни и принять американский, который, как мы видим сейчас, столкнулся с большими проблемами и не ясно еще, чем это все закончится.

Что касается помощи и поддержки России — между нами установилось хорошее сотрудничество и отличное взаимопонимание. Благодаря этому взаимопониманию мы поддерживаем друг друга в различных ситуациях. На этот раз мы снова вместе на стороне укрепления международного права. Россия и ее президент Владимир Путин настаивают на уважении норм международного права, что и подтвердило последнее заседание СБ ООН. За то, что другие приняли решение злоупотребить международным правом — им однажды нужно будет предъявить счет. Ведь именно Россия и Китай требовали уважения международного права — в отличие от других (СБ ООН не принял российско-китайскую резолюцию о прекращении мандата Высокого представителя по БиГ. — Прим. ФАН).

Федеральное агентство новостей /

— Какие конкретные шаги можно предпринять для укрепления двустороннего сотрудничества между Республикой Сербской и Россией?

—Необходимо продолжать наше экономическое сотрудничество, сделать все, чтобы наша экономика была еще сильнее связана с российской. Республика Сербская очень маленькая, если не сказать «мизерная» экономика для России, и все же нам есть, что предложить.

Необходимо продумать, каким образом мы могли бы развивать здесь комплементарное производство, продукцию которого можно было бы реализовывать в самой России. Это бы стало для нас огромной помощью. Необходимо построить газопровод — но это глобальный вопрос, не только наш. Во всяком случае, в ближайшее время будет много проектов, в которых мы будем сотрудничать.

1 Организация запрещена на территории РФ.