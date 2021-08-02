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Уголовное дело завели на «самбиста», который напал на автоинспектора в Ейске
Общество
Уголовное дело завели на «самбиста», который напал на автоинспектора в Ейске
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Ейск, 2 августа. В Ейске мужчину подозревают в применении насилия в отношении инспектора ДПС. Подробности произошедшего выяснял корреспондент ФАН.

Ейский межрайонный следственный отдел СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя. Его подозревают в применении насилия в отношении инспектора дорожно-патрульной службы ОМВД России по Ейскому району (ч.1 ст.318 УК РФ).

«По данным следствия, ранним утром 31 июля 2021 года полицейскими на улице был обнаружен молодой человек, который находился на проезжей части дороги, нарушая правила дорожного движения. Сотрудники полиции попросили его уйти с проезжей части и пройти к служебному автомобилю для составления протокола. Молодой человек отказался и применил к сотруднику ДПС физическую силу, перекинув его через бедро, после чего скрылся», — рассказала ФАН Наталья Трифанова, помощник руководителя управления СК РФ по региону.

Следователи проводят действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время «самбисту» изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ФАН рассказывал о том, что силовикам удалось задержать мужчину, который через бедро бросил сотрудника ГИБДД в Ейске. Дело было передано в региональный следственный комитет.

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дпс ейск
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