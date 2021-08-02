Новые власти Перу меняют правила для горнодобывающего сектора

Лима, 2 августа. Правительство Перу стремится подписать новое соглашение с представителями горнодобывающего сектора. Об этом сообщает министр энергетики и горнодобывающей промышленности Иван Мерино.

???? Minem, @snmpeperu y el @IIMPOficial plantean caminos de cooperación para fortalecer el sector minero-energético.



Ministro Iván Merino y empresarios expresaron su disposición a impulsar actividades extractivas con un nuevo rostro social.



Mira la nota: https://t.co/70e8so34PB pic.twitter.com/xB8WVCcsBg — Ministerio de Energía y Minas (@MinemPeru) August 2, 2021

В своем первом интервью после вступления в должность Мерино заявил, что горнодобывающая промышленность должна не только приносить прибыль частным компаниям, но и способствовать улучшению инфраструктуры, гарантировать защиту прав коренных жителей и обеспечивать более эффективную охрану окружающей среды.

Представители правительства и горнодобывающего сектора уже провели встречу и выразили приверженность достижению нового соглашения.

«Эти критерии основаны на идее социальной отдачи. Если компании будут соблюдать их, они не просто смогут развивать проекты, но и получат поддержку своих инициатив с нашей стороны», — добавил министр.

Федеральное агентство новостей /

Мерино, который раньше возглавлял компанию по урегулированию конфликтов, заявил, что он внесет изменения в функционирование горнодобывающего сектора Перу, используя «территориальный» подход в стране с разнообразными регионами, культурами и экосистемами.

«Новое соглашение будет подписано в результате переговоров со всеми представителями сектора, в том числе малыми, средними и крупными предприятиями», — отметил Мерино через день после назначения кабинета министров при правительстве Педро Кастильо.

Новый президент обещал повысить налоги на добычу ископаемых для финансирования здравоохранения и образования, но Мерино отметил, что новые ставки будут отличаться для каждой компании.

#MinemInforma | Ministro Merino se reúne con empresas chinas que operan en el Perú. ????????



Reunión internacional busca generar más desarrollo para el país. Participaron directivos de Chinalco, CNPC, Shougang Hierro Perú y MMG Las Bambas.



Mira la nota ➡️ https://t.co/v35ZCWuMLb pic.twitter.com/uRDEagzdn3 — Ministerio de Energía y Minas (@MinemPeru) August 2, 2021

Что касается медного месторождения Las Bambas, принадлежащего китайской компании MMG Ltd, дороги вокруг которого уже более недели заблокированы из-за протестов местных жителей, министр сообщил о планах содействовать диалогу между двумя сторонами. Представители трех общин провинции Чумбивилкас начали блокаду 23 июля, жалуясь на то, что китайская компания не делится прибылью от эксплуатации месторождения.

«Я бы посоветовал компаниям приходить в Перу и инвестировать. Если они будут отвечать нашему критерию социальной отдачи, то смогут рассчитывать на полную поддержку правительства», — подчеркнул Иван Мерино.

Новоизбранный президент от социалистической партии Педро Кастильо должен принять спорное решение о налогообложении горнодобывающей промышленности для увеличения расходов на социальные программы. Во время предвыборной кампании он обещал добиться, чтобы 70% этих доходов оставались в Перу.