Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 16:45
16:40
Политика
Эксперт Простаков рассказал, как на примере Тимановской Запад политизирует Олимпиаду
16:39
Общество
Чистота — залог здоровья: готовим очищающие маски для лица в домашних условиях
16:38
ФАН-ТВ
На пляже в Англии обнаружили следы динозавров
16:29
Политика
Побег Тимановской: Витязева указала, ради чего затевался скандал в сборной Белоруссии
16:26
Украина
Политолог Родионов объяснил, почему Киев не может что-либо требовать от США по «СП-2»
16:23
Общество
Украина нелепым способом попыталась присвоить себе Крымский мост
16:22
Экономика
Россия нарастила объем добычи газа более чем на 13%
16:22
Экономика
Российская нефть марки Urals подорожала по итогам июля
16:21
Происшествия
Екатеринбурженку арестовали за фото в нижнем белье на пороге отдела полиции
16:18
Происшествия
В Петербурге осудили мужчину, прошедшего на матч Евро-2020 по чужому FAN ID
Все новости

Новые власти Перу меняют правила для горнодобывающего сектора
Латинская Америка
Новые власти Перу меняют правила для горнодобывающего сектора
Global Look Press  /  Israel Chavez / ZUMAPRESS.com

Лима, 2 августа. Правительство Перу стремится подписать новое соглашение с представителями горнодобывающего сектора. Об этом сообщает министр энергетики и горнодобывающей промышленности Иван Мерино.

В своем первом интервью после вступления в должность Мерино заявил, что горнодобывающая промышленность должна не только приносить прибыль частным компаниям, но и способствовать улучшению инфраструктуры, гарантировать защиту прав коренных жителей и обеспечивать более эффективную охрану окружающей среды.

Представители правительства и горнодобывающего сектора уже провели встречу и выразили приверженность достижению нового соглашения.

«Эти критерии основаны на идее социальной отдачи. Если компании будут соблюдать их, они не просто смогут развивать проекты, но и получат поддержку своих инициатив с нашей стороны», — добавил министр.

«С народом и для народа»: Педро Кастильо вступил в должность президента Перу
Федеральное агентство новостей  / 

Мерино, который раньше возглавлял компанию по урегулированию конфликтов, заявил, что он внесет изменения в функционирование горнодобывающего сектора Перу, используя «территориальный» подход в стране с разнообразными регионами, культурами и экосистемами.

«Новое соглашение будет подписано в результате переговоров со всеми представителями сектора, в том числе малыми, средними и крупными предприятиями», — отметил Мерино через день после назначения кабинета министров при правительстве Педро Кастильо.

Новый президент обещал повысить налоги на добычу ископаемых для финансирования здравоохранения и образования, но Мерино отметил, что новые ставки будут отличаться для каждой компании.

Что касается медного месторождения Las Bambas, принадлежащего китайской компании MMG Ltd, дороги вокруг которого уже более недели заблокированы из-за протестов местных жителей, министр сообщил о планах содействовать диалогу между двумя сторонами. Представители трех общин провинции Чумбивилкас начали блокаду 23 июля, жалуясь на то, что китайская компания не делится прибылью от эксплуатации месторождения.

«Я бы посоветовал компаниям приходить в Перу и инвестировать. Если они будут отвечать нашему критерию социальной отдачи, то смогут рассчитывать на полную поддержку правительства», — подчеркнул Иван Мерино.

Новоизбранный президент от социалистической партии Педро Кастильо должен принять спорное решение о налогообложении горнодобывающей промышленности для увеличения расходов на социальные программы. Во время предвыборной кампании он обещал добиться, чтобы 70% этих доходов оставались в Перу.

Вернуться назад

Все новости / Латинская Америка / Новые власти Перу меняют правила для горнодобывающего сектора
перу добывающая промышленность
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru