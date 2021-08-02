Побег Тимановской: Витязева указала, ради чего затевался скандал в сборной Белоруссии

Последние несколько дней мировые СМИ пишут о белорусской бегунье Кристине Тимановской, которая поехала в Токио, чтобы представить свою страну на Олимпийских играх. Казалось бы, что о спортсменке все вдруг заговорили из-за ее выдающихся показателей на спортивном мероприятии. Но нет. Девушка прославилась тем, что попала в центр международного скандала, который сама же и устроила.

Белорусская бегунья ничего не показала на дорожке в предварительном забеге на 100 метров. После этого тренерский штаб все же решил доверить ей право выступить в эстафете 4 по 400 метров, но девушка отказалась, пожаловавшись на то, что должна была бежать дистанции 100 и 200 метров. 1 августа Национальный олимпийский комитет Беларуси отстранил бегунью Кристину Тимановскую от соревнований из-за ее эмоционально-психологического состояния. Далее спортсменка уже в аэропорту Токио пошла в полицию и заявила, что боится возвращаться в Белоруссию.

2 августа белорусская легкоатлетка попросила политического убежища в Польше и в этот же день его получила. В свою очередь Супруг Кристины Тимановской Арсений Зданевич рассказал журналистам о том, что покинул Белоруссию, выехав на территорию Украину. Кроме того, он отказался сообщить о том, в какую страну проследует дальше. Скорее всего, Арсений Зданевич поедет в Польшу, ведь именно эта страна предоставила его супруге политическое убежище.

Журналист Юлия Витязева в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировала ситуацию, которая возникла вокруг белорусской легкоатлетки. По ее словам, скорее всего, акция была спланирована.

«Что бы там не говорили о Лукашенко, он всех белорусских спортсменов за бюджетные средства отправил в Токио. Бегайте, прыгайте, показывайте результат, завоевывайте медали, зарабатывайте авторитет и репутацию. Я понимаю, что в этой истории была задача для всех оппозиционных спортсменов: кто первый найдет повод за что-то зацепиться, тот и будет раскручивать скандал. А повод оказался формальным: Тимановскую просили пробежать не ее дистанцию. Ей предоставили шанс, а она решила взбаламуть воду. И теперь она поедет в Польшу. Насколько мне известно, у белорусской легкоатлетки нет никаких выдающихся достижений в спорте, олимпийских медалей и так далее. Польша — не такая уже и спортивная страна, поэтому девушка со средними показателями вряд ли там добьется больших успехов», — сказала эксперт.

Юлия Витязева также предположила, что вся эта история могла затеваться только с одной целью — получить политическое убежище в одной из стран Европейского союза.