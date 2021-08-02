Капсула времени: Путешественник Ингилевич рассказал о сокровищах на дне Балтики



Для большинства людей путешествия — это разовые выезды заграницу во время отпуска. Но некоторым счастливчикам удается превратить их в образ жизни. Поездки в самые отдаленные уголки планеты, погружения в моря и океаны, знакомство с диким миром, изучение традиций различных народов — все это может стать любимой работой. О том, кто такие современные путешественники, в каких морях искать сокровища и куда можно отправиться за приключениями в России, рассказал председатель Кинокомиссии Санкт-Петербургского городского отделения Российского географического общества Александр Ингилевич в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Путешественник — это вовсе не тот человек, который преодолевает большие расстояние по поверхности земли или океана, уверен Ингилевич. Настоящего путешественника от обывателя отличает то, что по приезде откуда-либо он делится полученной информацией и впечатлениями.

«Путешественником может стать любой человек, достаточно приехать в пригород и, вернувшись, рассказать о своих впечатлениях, открытиях друзьям, знакомым, незнакомым. Самое главное — чтобы была аудитория, которая восприняла бы эту информацию. Когда человек рассказал о своей поездке, именно тогда в путешествии поставлена точка. Для меня это стало любимой работой, хобби и составной счастья», — объяснил он.

Несмотря на то, что большую часть своих путешествий Ингилевич совершил за границей (география его странствий простирается от Галапагосских островов на Западе до Микронезии на Востоке), одним из самых интересных мест на земле он считает Балтийское море и Ладогу. Дело в том, что благодаря особым условиям — низкой температуре воды и глубине — корабли, затонувшие там, имеют очень хорошую сохранность.

«Ладога и Балтика — это единственные места в мире, где сохраняется дерево. Плюс здесь есть затонувшие корабли всех времени и народов. Затонувший корабль — это капсула времени. Когда люди уходят с каких-то мест, то они забирают с собой ценные вещи, и место со временем зарастает, покрывается толстым слоем земли. А корабль тонет моментально, и в момент остановки корабельного хронометра запечатывается время. На затонувшем корабле все именно так, как было, когда он затонул. Балтика — это кладбище затонувших кораблей. Здесь мы работали и с лодкой викингов в бухте Дальней, и с современными кораблями. Например, броненосец «Гангут», который затонул в 1897 году. Это величественное сооружение времён «Титаника» — та же архитектура, но только военная», — рассказал путешественник.

По его словам, свою роль в сохранности затонувших кораблей играют не только холодная вода, но и отсутствие в ней древоточцы. Именно поэтому деревянные суда, части кораблей и предметы обихода, попавшие на дно Ладоги и Балтики, выглядят так, как будто затонули только что.

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При этом от пиратских кораблей в том же Карибском море мало чего остается. Как рассказал Ингилевич, там хорошо сохраняют лишь бронзовые пушки. Когда корабль погружается на дно Южного моря, он довольно быстро обрастает кораллами, получается настоящий природный риф. Но поскольку Карибское море всегда было очень судоходным и богатым на события времен Великих географических открытий, Золотого века и пиратства, здесь до сих пор находят и монеты, и слитки серебра.

Путешественник также рассказал, что при погружениях в южных морях ему не единожды случалось сталкиваться с акулами. В жизни эти животные выглядят более миролюбивыми, нежели в голливудских триллерах.

«Благодаря фильму «Челюсти» мы представляем их кровожадными. Кстати, после выхода фильма стали уничтожать акул со страху. Но я встречал их в естественной среде обитания — это удивительные, невероятной красоты создания, над которыми природа работала 350 миллионов лет, оттачивая формы до идеала. Акулы очень осторожны, и они не подпускают к себе близко», — поделился впечатлениями путешественник.

В защиту акул Ингилевич привел данные: за год в мире зубастые «монстры» совершают около 30 нападений на человека, но всего шесть из них заканчиваются летальным исходом. В то же время примерно 1000 человек гибнут от нападений «милых» бегемотов, а от 750 тыс. до 1 млн — от укусов москит. Поэтому акул можно назвать «нежными созданиями», считает путешественник. Кстати, кровожадность тигровой акулы Ингилевич объяснил природным любопытством — она, как щенок, все пробует на зуб. Человек с гастрономической точки зрения не представляет для нее интереса.

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Однако, чтобы стать настоящим путешественником, не обязательно нырять с акулами на Карибах или заниматься поиском кораблей на Балтике. Поездка по Европе тоже может стать кладезем открытий. Ингилевич уверен, несмотря на то, что старушка-Европа исхожена уже вдоль и поперек, любознательный человек всегда найдет что-то новое.

В России Александр Ингилевич советует посетить Байкал, Якутию, Дальний Восток, Эльбрус и Казань.