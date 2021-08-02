Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 16:44
16:44
Политика
В США заявили о причастности талибов к расправе над мирными жителями в Кандагаре
16:40
Политика
Эксперт Простаков рассказал, как на примере Тимановской Запад политизирует Олимпиаду
16:39
Общество
Чистота — залог здоровья: готовим очищающие маски для лица в домашних условиях
16:38
ФАН-ТВ
На пляже в Англии обнаружили следы динозавров
16:29
Политика
Побег Тимановской: Витязева указала, ради чего затевался скандал в сборной Белоруссии
16:26
Украина
Политолог Родионов объяснил, почему Киев не может что-либо требовать от США по «СП-2»
16:23
Общество
Украина нелепым способом попыталась присвоить себе Крымский мост
16:22
Экономика
Россия нарастила объем добычи газа более чем на 13%
16:22
Экономика
Российская нефть марки Urals подорожала по итогам июля
16:21
Происшествия
Екатеринбурженку арестовали за фото в нижнем белье на пороге отдела полиции
Все новости

Губернатор суданского штата Сеннар предупредил о наводнении в регионе
Судан
Губернатор суданского штата Сеннар предупредил о наводнении в регионе
wikipedia.org  /  Bertramz / CC BY 3.0

Сеннар, 2 августа. Губернатор Аль-Махи Сулейман объявил о разливе Голубого Нила, потребовав немедленного вмешательства властей страны.

Глава штата Сеннар, расположенного на юго-востоке Судана, рассказал, что несколько районов оказались изолированными в результате подъема воды. По его словам, уровень реки в одном из районов города Синджа достиг 16,8 метра. Это на 28 см больше, чем зафиксировали днем ранее, 1 августа.

Чиновник призвал Хартум незамедлительно вмешаться. Местные власти нуждаются в финансовой помощи и оборудовании. Сулейман также попросил жителей держаться подальше от Нила и принять меры предосторожности.

Губернатор отметил, что наводнение уже привело к закрытию дороги между городами Эд-Дамазин и Абу Хаджар. В данный момент специалисты работают над возведением защитных мостов. Стоимость сооружений оценивается в 700 млн суданских фунтов (1,6 млн долларов).

Чиновник ожидает, что в ближайшие два дня несколько районов Сеннара станут свидетелями разлива Голубого Нила. В субботу штат сообщил о состоянии максимальной готовности из-за высокого уровня воды в реке.

Несколько дней назад Хартум объявил чрезвычайное положение на севере страны. Вода в резервуаре ГЭС Мерове вышла из берегов.

Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) опубликовало три доклада. В документах описываются масштабы последствий наводнения, наблюдающегося в ряде штатов Судана.

Вернуться назад

Все новости / Судан / Губернатор суданского штата Сеннар предупредил о наводнении в регионе
судан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru