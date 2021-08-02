Губернатор суданского штата Сеннар предупредил о наводнении в регионе

Сеннар, 2 августа. Губернатор Аль-Махи Сулейман объявил о разливе Голубого Нила, потребовав немедленного вмешательства властей страны.

Глава штата Сеннар, расположенного на юго-востоке Судана, рассказал, что несколько районов оказались изолированными в результате подъема воды. По его словам, уровень реки в одном из районов города Синджа достиг 16,8 метра. Это на 28 см больше, чем зафиксировали днем ранее, 1 августа.

Чиновник призвал Хартум незамедлительно вмешаться. Местные власти нуждаются в финансовой помощи и оборудовании. Сулейман также попросил жителей держаться подальше от Нила и принять меры предосторожности.

Губернатор отметил, что наводнение уже привело к закрытию дороги между городами Эд-Дамазин и Абу Хаджар. В данный момент специалисты работают над возведением защитных мостов. Стоимость сооружений оценивается в 700 млн суданских фунтов (1,6 млн долларов).

Чиновник ожидает, что в ближайшие два дня несколько районов Сеннара станут свидетелями разлива Голубого Нила. В субботу штат сообщил о состоянии максимальной готовности из-за высокого уровня воды в реке.

Несколько дней назад Хартум объявил чрезвычайное положение на севере страны. Вода в резервуаре ГЭС Мерове вышла из берегов.

Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) опубликовало три доклада. В документах описываются масштабы последствий наводнения, наблюдающегося в ряде штатов Судана.