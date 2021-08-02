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Нарышкин прокомментировал заявления Запада о «российском вмешательстве»
Политика
Нарышкин прокомментировал заявления Запада о «российском вмешательстве»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 2 августа. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ответил Западу на слова о «вмешательстве России в дела других стран».

По словам главы ведомства, разведслужбы ведущих государств Европы доносят до политических руководителей своих стран достоверную информацию о ситуации в мире. В ответ власти продолжают утверждать о «российском вмешательстве».

«У СВР выстроено очень неплохое взаимодействие с разведывательными службами ведущих европейских стран — Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Австрии», — рассказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

Ранее Нарышкин прокомментировал свое включение в санкционные списки Запада. По его словам, в черный лист он попал еще будучи депутатом Государственной думы. По словам главы СВР, одной из причин нынешних плохих отношений между РФ и США является внутриполитическая борьба в США, передает НСН. Путь к установлению добрых отношений между Москвой и Вашингтоном очень долгий, и саммит в Женеве стал первым скромным шагом к нормализации, считает Нарышкин.

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