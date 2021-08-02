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Атомная субмарина «Новосибирск» вернулась на базу ВМФ РФ после первого выхода в море
Армия
Атомная субмарина «Новосибирск» вернулась на базу ВМФ РФ после первого выхода в море
Global Look Press  /  MOD Russia

Северодвинск, 2 августа. Атомная подводная лодка «Новосибирск» проекта 885М «Ясень-М» завершила свой первый выход в открытое море.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, субмарина прибыла в Северодвинск после первых заводских ходовых испытаний, которые проходили в Белом море в течение месяца.

Атомная подводная лодка «Новосибирск» является первой серийной субмариной проекта 885М «Ясень-М». Она оснащена крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» и «Оникс». В перспективе субмарину вооружат гиперзвуковыми боеприпасами «Циркон».

Ранее сообщалось, что в НАТО обеспокоены глубоководными маневрами российских субмарин. Также аналитики оценили уникальные возможности АПЛ проекта 885М «Казань», пишет RT.

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