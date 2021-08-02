Глава Марий Эл проверил качество ремонта дорог в Йошкар-Оле

Йошкар-Ола, 2 августа. Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев совершил рабочую поездку по столице региона, где проверил ряд объектов, на которых ведутся ремонтные работы.

Первым делом Евстифеев осмотрел участок дороги по ул. Советская возле железнодорожного вокзала. Эта улица является одной из центральных в городе, а ее ремонт был проведен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Рабочие планировали сдать объект к 30 сентября, однако ремонт был завершен раньше срока, передает «МедиаПоток».

В рамках рабочей поездки он осмотрел также ход ремонта мостового полотна через реку Шоя по Санчурскому тракту. Эти работы планировались на 2022 год, но благодаря дополнительному финансированию они были проведены значительно раньше.

Глава республики отметил, что ускоренные темпы работы позволяют и дальше рассчитывать на дополнительные лимиты. Он поблагодарил дорожников за высокое качество проделанной работы.

Глава Республики Марий Эл ранее оценил строительство новой магистрали в Йошкар-Оле. Он пообщался с подрядчиком о графике работ и освоении средств.