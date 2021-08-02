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Актер из сериала «Во все тяжкие» Морган Саджино Грант умер в 85 лет

  /   Обновлено: 02 августа 2021 15:43
Происшествия
Актер из сериала «Во все тяжкие» Морган Саджино Грант умер в 85 лет
Pr Scr youtube.com  /  Netflix

Вашингтон, 2 августа. Сыгравший одну из ролей в сериале «Во все тяжкие» актер Морган Саджино Грант скончался на 86-м году жизни, сообщил его публицист Лани Кармайкл.

По данным телеканала CNN, смерть Гранта наступила 28 июля. Мужчина являлся коренным американцем, был потомственным вождем и знахарем племени фоксов. В последние годы актер путешествовал по миру, рассказывая о традициях своего народа, опыте трезвой жизни и своей христианской вере.

Причины смерти не разглашаются.

Грант снялся в таких фильмах и сериалах, как «Во все тяжкие», «Бесстыжие», «Лига», «Сообщество», «Американская история ужасов», «Детектив Нэш Бриджес». Кроме того, его можно было заметить в «Одиноком рейнджере» и «Властелине колец».

Ранее сообщалось о смерти актера сериала «Марш Турецкого» рядом с прикованной к постели матерью.

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