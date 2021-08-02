Частная фирма требует с киностудии «Ленфильм» миллионы за уничтоженное огнем имущество

Представители ООО «Има Эко» подали исковое заявление в арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в феврале этого года. Несколько раз судья Наталья Бугорская откладывала заседания. По данным сайта суда, сумма исковых требований составляет 7 млн 750 тыс. рублей.

Ранее компания «Има Эко» арендовала площади у «Ленфильма» на юге Петербурга, на улице Тамбасова. Компания занимается производством и переработкой пластиковой пленки. На арендованных у киностудии площадях устроили производство, сообщил ФАН гендиректор компании.

«Наша компания снимала помещения на территории «Ленфильма», которые нам сдавали по договору. В договоре было указано, что они обязуются нам предоставить услуги. Про безопасность все прописано, что они гарантируют нам сохранность. Территория была охраняемая, сидел охранник. Мы спокойно арендовали помещения: год, два — и исправно платили деньги», — рассказал корреспонденту ФАН гендиректор ООО «Има Эко» Михаил Темников.

Площади у киностудии «Ленфильм» компания арендовала несколько лет. Ежемесячные расходы на оплату аренды не превышали пятидесяти тысяч рублей, что устраивало руководство небольшой фирмы. В ночь на 1 февраля в 2018 году в помещениях «Ленфильма» вспыхнул пожар, огонь уничтожил строение.

«В феврале произошел пожар у соседей, которые тоже арендовали там помещение. Там какой-то пьяный уснул с сигаретой, и автосервис загорелся. А мы их соседи, нас разделяла натянутая сетка. В результате сгорело все здание, обрушилось. У нас оборудование сгорело, мы понесли финансовый, материальный ущерб. Получается, что по договору они нам не обеспечили сохранность нашего имущества, не понятно, за что мы деньги платили», — утверждает Темников.

В самом «Ленфильме» о поданном иске знают, юристы киностудии сейчас готовятся выступить в суде.

«Они предъявили претензию, с которой мы разбираемся. Для нас аргументация этой компании удивительна, мы никакого отношения к этой ситуации не имеем. Будут назначены разбирательства по этому поводу, и дальше мы в суде встретимся и представим свою аргументацию. Те претензии, которые они нам предъявили, к нам отношения не имеют. После того, как случился пожар, они оттуда съехали, остались должны за аренду, суммы небольшие, но они до сих пор должны», — рассказал корреспонденту ФАН генеральный директор «Ленфильма» Федор Щербаков.

Судя по данным, опубликованным на сайте арбитражного суда, ближайшее заседание по иску «Има Эко» к «Ленфильму» состоится 19 августа.

Ранее ФАН сообщал, что «Ленфильм» находится на грани банкротства. Частная компания ООО «ТВИН СП» прожигает миллионные отчисления за прокат советских фильмов, входящих в состав «золотой коллекции».