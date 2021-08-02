Алжир откроет морскую линию с Ливией

Алжир, 2 августа. Североафриканская республика готовится к запуску морской линии с Триполи. Об этом объявило Министерство транспорта страны.

Накануне состоялась встреча главы ведомства Исы Баккая с алжирским послом в Ливии Камалем Абделькадиром Хиджази. Они обсудили вопросы возвращения деятельности Air Algerie в соседнюю державу, а также административные и организационные аспекты для успешной реализации проекта.

Участники мероприятия подтвердили, что открытие морской линии с Триполи планируется в ближайшее время.

В Минтрансе сообщили, что эти действия осуществляются в рамках вклада транспортного сектора в укрепление отношений и усиление сотрудничества между двумя государствами. Принимаемые меры стали результатом указаний алжирского лидера Абдельмаджида Теббуна.

На прошлой неделе глава Президентского совета Ливии Мухаммад аль-Манфи посетил республику с двухдневным визитом. Он обсудил с Теббуном и рядом официальных лиц открытие погранпереходов, возобновление пассажирского транзита и авиарейсов, а также вопрос безопасности на юге страны.