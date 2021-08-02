Жилой дом рухнул в приангарском поселке Бохан

Иркутск, 2 августа. Частный жилой дом обрушился в поселке Бохан Иркутской области. В результате инцидента пострадал один человек.

Несчастный случай произошел рано утром. Сотрудников экстренных служб вызвали соседи, рассказав, что в доме мог находиться человек. Прибывшие на место обрушения спасатели обнаружили под завалами 80-летнего мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пострадавший получил травмы разной степени тяжести и был доставлен в больницу. В доме находился газовый баллон, который не взорвался. В настоящий момент обстоятельства и причины инцидента выясняются.

Ранее из-за непогоды в Раменском округе рухнул башенный кран. По факту падения строительного сооружения была инициирована проверка, сообщало РИАМО.