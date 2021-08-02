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Жилой дом рухнул в приангарском поселке Бохан

  /   Обновлено: 02 августа 2021 15:44
Происшествия
Жилой дом рухнул в приангарском поселке Бохан
Пресс-служба МЧС России по Новгородской области

Иркутск, 2 августа. Частный жилой дом обрушился в поселке Бохан Иркутской области. В результате инцидента пострадал один человек.

Несчастный случай произошел рано утром. Сотрудников экстренных служб вызвали соседи, рассказав, что в доме мог находиться человек. Прибывшие на место обрушения спасатели обнаружили под завалами 80-летнего мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пострадавший получил травмы разной степени тяжести и был доставлен в больницу. В доме находился газовый баллон, который не взорвался. В настоящий момент обстоятельства и причины инцидента выясняются.

Ранее из-за непогоды в Раменском округе рухнул башенный кран. По факту падения строительного сооружения была инициирована проверка, сообщало РИАМО.

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обрушение дом иркутская область бохан
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