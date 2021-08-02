Демократы и республиканцы согласовали «малый» инфраструктурный план для США

Вашингтон, 2 августа. Американские сенаторы сообщили об окончательном согласовании амбициозного инфраструктурного плана стоимостью один триллион долларов. Ожидается, что законопроект будет подписан уже на этой неделе.

«Я верю, что мы сможем быстро обработать соответствующие поправки и принять этот законопроект за несколько дней», — заявил Чак Шумер — лидер демократов в сенате.

Документ, включающий более 2700 страниц, стал результатом совместной работы представителей Республиканской и Демократической партий. Согласования велись на протяжении нескольких месяцев и все это время являлись предметом активных политических торгов. План предусматривает выделение беспрецедентных средств на обновление объектов инфраструктуры: за 5 лет на эти цели планируется потратить один триллион долларов. Ожидается, что выделенные средства будут потрачены на ремонт и модернизацию автомобильных и железных дорог, развитие сети электрических автозаправок, ремонт мостов, замену свинцовых водопроводных труб и развитие телекоммуникационных сетей.

«Это неделя инфраструктуры», — заявил президент Байден по поводу согласования сделки.

Инфраструктурный план был одним из ключевых пунктов избирательной кампании Джо Байдена. По его мнению, столь масштабный «проект поколения» поможет создать несколько десятков тысяч высокооплачиваемых рабочих мест и позволит ускорить экономику США, которая в настоящее время переживает далеко не лучшие времена.

Белый дом планирует привлечь необходимое финансирование с помощью увеличения налогов на доходы корпораций, а также увеличить налоги для состоятельных американцев, которые зарабатывают более 400 тыс. долларов в год. Это было одним из ключевых пунктов, по которому долгое время не удавалось достичь согласия с республиканцами в Сенате.

Критика проекта

Несмотря на очевидную необходимость обновления обветшавшей американской инфраструктуры, многие специалисты скептически относятся к плану Байдена, указывая на то, что значительная часть выделенных средств уйдет на получение различных лицензий, разрешений и тому подобные бюрократические вопросы. Кроме того, в условиях перегрева американского фондового рынка, выделение сотен миллиардов долларов может привести к перетоку спекулятивного капитала на товарный рынок и, как следствие, — к резкому росту цен на основные строительные материалы, которые необходимы для осуществления программы, что в конечном итоге снизит ее эффективность.

Global Look Press / Ty O'Neil / Keystone Press Agency

Противников инфраструктурного плана хватает и среди американских сенаторов. Многие республиканцы называют текущий план слишком дорогостоящим и заявляют о необходимости урезания расходов в два раза.

«У меня есть реальные опасения по поводу этого законопроекта. Не все хорошо с тем, как мы тратим деньги», — говорит сенатор-республиканец Майк Ли.

Несмотря на опасения, ожидается, что группа, как минимум, из десяти сенаторов-республиканцев поддержит текущую версию законопроекта, что даст зеленый свет планам администрации Байдена.

Однако, даже в случае благоприятного исхода голосования, за рамками сделки останутся обещания Байдена по переходу США на «зеленую» энергетику, что вызывает острую реакцию со стороны многих общественных и экологических организаций, а также левого крыла демократической партии, в котором крепнет недовольство действиями Байдена и его стремлением получить поддержку своих планов среди республиканцев. Многие демократы уверены, что Белому дому необходимо продвигать более амбициозный план, опираясь на имеющееся у демократов большинство в Конгрессе.