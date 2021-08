Министр обороны Сирии прибыл на новые мирные переговоры в Деръа

Деръа, 2 августа. Министр обороны Сирийской Арабской Республики (САР) Али Абдулла Айюб прибыл в город Деръа для встречи с местным правительственным комитетом по безопасности. В городе присутствуют российские военные, при посредничестве которых должны состояться переговоры о перемирии между правительственными силами и боевиками.

