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Министр обороны Сирии прибыл на новые мирные переговоры в Деръа
Ближний Восток
Министр обороны Сирии прибыл на новые мирные переговоры в Деръа
Global Look Press  /  Ammar Safarjalani/Xinhua

Деръа, 2 августа. Министр обороны Сирийской Арабской Республики (САР) Али Абдулла Айюб прибыл в город Деръа для встречи с местным правительственным комитетом по безопасности. В городе присутствуют российские военные, при посредничестве которых должны состояться переговоры о перемирии между правительственными силами и боевиками.

Радикалы, объявившие о создании «Комитета повстанцев Деръа», и правительственные силы заключили перемирие 30 июля после нескольких дней боев, после чего произошел обмен телами убитых бойцов. О столкновениях между незаконными вооруженными формированиями и правоохранителями сообщал российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«Усилиями вооруженных сил Сирийской Арабской Республики обстановка стабилизирована, с 30 июля установлен режим прекращения огня. Сирийскими органами безопасности достигнуты договоренности с лидерами вооруженных формирований по урегулированию ситуации», — заявили в ЦПВС.

Однако менее чем через сутки столкновения возобновились; очевидцы сообщили о применении танков сирийской армией и стягивании крупных подкреплений к городу. Тем не менее интенсивность вновь вспыхнувших боевых действий спадает. 

Поступают сообщения об освобождении десятков ранее плененных сирийских военнослужащих. Новый мирный договор, для заключения которого в Деръа прибыл Айюб, вероятнее всего, будет подразумевать сложение оружия боевиками и отправку самых непримиримых из них в Идлиб, так как ранее речь шла именно об этом.

Обстановка в провинции Деръа на протяжении последних месяцев остается неспокойной: ранее спящие ячейки боевиков активизировались и приступили к нападениям на блокпосты, госслужащих, а также установили контроль над рядом населенных пунктов. Для их подавления была привлечена армия с использованием авиации и бронетехники. В ходе боев был уничтожен полевой командир радикалов Муат аз-Зуби.

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Все новости / Ближний Восток / Министр обороны Сирии прибыл на новые мирные переговоры в Деръа
сирия деръа
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