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Памфилова рассказала о 16 тысячах заявок на онлайн-голосование
Политика
Памфилова рассказала о 16 тысячах заявок на онлайн-голосование
cikrf.ru  /  Пресс-служба ЦИК России

Москва, 2 августа. Центризбирком России принял свыше 16 тыс. заявлений от граждан, которые хотят участвовать в дистанционном электронном голосовании, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, прием заявлений для тех, кто хочет поучаствовать в дистанционном электронном голосовании, стартовал 2 августа.

«На сей момент поступило 16 152 заявления», — рассказала глава ЦИК на заседании комиссии.

Заявления будут принимать до 13 сентября. Чтобы подать заявку, нужно иметь подтвержденную учетную запись на едином портале «Госуслуги», а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Жители столицы могут сделать это на сайте mos.ru. Электронное голосование продлится с 17 по 19 сентября включительно.

Ранее Памфилова заявила, что в ЦИК пошли навстречу и откликнулись на запросы общества, внедрив технологии дистанционного электронного голосования в выборы. Она добавила, что только люди с «пещерным подсознанием» могут выступать против применения этого нововведения на выборах.

Также Памфилова заступилась за сборщиков подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах в сентябре, которых задерживают сотрудники полиции. Глава ЦИК направила обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву по этому поводу, передает НСН.

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выборы цик памфилова
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