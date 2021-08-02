В Армении назначили Аршака Карапетяна на пост главы минобороны

Ереван, 2 августа. Аршак Карапетян назначен новым министром обороны Республики Армения. Ранее он исполнял обязанности главы военного ведомства вместо Вагаршака Арутюняна.

Соответствующий указ 2 августа подписал президент страны Армен Саркисян. Предыдущим президентским указом Карапетян был освобожден от должности первого замминистра обороны.

Отмечается, что Карапетян был назначен первым замглавы оборонного ведомства 20 июля по распоряжению на то время исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна. До этого он был снят с должности замглавы Генерального штаба. При этом он фактически исполнял обязанности главы минобороны вместо Вагаршака Арутюняна, который покинул этот пост 20 июля.

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян официально вернулся на должность премьер-министра Армении. Соответствующий указ подписал президент страны Армен Саркисян.

Недавно в Азербайджане опровергли заявление Армении о нарушении воздушной границы, передает телеканал RT.