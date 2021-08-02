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Минск приостанавливает участие в Международной федерации журналистов

  /   Обновлено: 02 августа 2021 15:39
Политика
Минск приостанавливает участие в Международной федерации журналистов
pixabay.com  /  PD

Минск, 2 августа. Белорусский союз журналистов принял решение о заморозке участия в одном из международных сообществ.

Минск приостанавливает взаимодействие с Международной федерацией журналистов и ее структурами. Решение было принято из-за систематического игнорирования позиции белорусских журналистов со стороны организации, а также грубого вмешательства во внутренние дела республики и местного медиасообщества.

«Мы серьезно обеспокоены непоследовательной и конфронтационной политикой, которую проводят чиновники МФЖ. Считаем такую политику разрушительной для федерации и глобальной солидарности журналистов», — гласит резолюция Белорусского союза журналистов.

Ранее публицист Алексей Дзермант предсказал разворот белорусских дипломатов на Восток. Эксперт указал на неизбежность маневра и обратил внимание на долгосрочность конфликта с Западом.

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