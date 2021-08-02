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The Sun: неожиданные маневры российских АПЛ в Атлантике застали НАТО врасплох
Армия
The Sun: неожиданные маневры российских АПЛ в Атлантике застали НАТО врасплох
Федеральное агентство новостей

Лондон, 2 августа. Новейшие российские атомные подводные лодки проекта «Борей» развернули в Атлантическом океане тревожную миссию, пишет The Sun.

По мнению британских аналитиков, субмарины, способные нести на борту гиперзвуковое вооружение, застали НАТО врасплох. В Альянсе пока не могут понять, для чего именно российский флот проводит погружения на глубину свыше 500 метров, что является пределом для подавляющего большинства субмарин ударного типа. Такие маневры российские АПЛ выполняют как в рамках учений, так и во время боевого дежурства.

«Причина этих чрезвычайно глубинных миссий русских пока не ясна для большинства аналитиков. Скорее всего, это может быть попыткой России обеспечить скрытный доступ ко всей Атлантике», — приводит издание слова неназванного военного чиновника.

По его словам, активность российского флота вообще возросла в последнее время. Таким образом Москва испытывает НАТО «на решимость», предположил собеседник журналистов.

Военный эксперт Брюс Джонс, в свою очередь, назвал «тревожным» настрой российских военных. Аналитик не исключает, что таким образом ВМФ РФ готовится к «вооруженному противостоянию», акцентируя внимание на тайных операциях с применением субмарин.

Ранее сообщалось, что головная АПЛ проекта 885М «Ясень-М» вышла на учения в Баренцево море сразу после участия в военно-морском параде ко Дню ВМФ РФ в Североморске. Во время празднования президент страны Владимир Путин оценил возможности российского флота, пишет RT.

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