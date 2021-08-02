Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 16:42
16:40
Политика
Эксперт Простаков рассказал, как на примере Тимановской Запад политизирует Олимпиаду
16:39
Общество
Чистота — залог здоровья: готовим очищающие маски для лица в домашних условиях
16:38
ФАН-ТВ
На пляже в Англии обнаружили следы динозавров
16:29
Политика
Побег Тимановской: Витязева указала, ради чего затевался скандал в сборной Белоруссии
16:26
Украина
Политолог Родионов объяснил, почему Киев не может что-либо требовать от США по «СП-2»
16:23
Общество
Украина нелепым способом попыталась присвоить себе Крымский мост
16:22
Экономика
Россия нарастила объем добычи газа более чем на 13%
16:22
Экономика
Российская нефть марки Urals подорожала по итогам июля
16:21
Происшествия
Екатеринбурженку арестовали за фото в нижнем белье на пороге отдела полиции
16:18
Происшествия
В Петербурге осудили мужчину, прошедшего на матч Евро-2020 по чужому FAN ID
Все новости

Экс-посол США Макфол извинился за высокомерные слова о российской визе
Политика
Экс-посол США Макфол извинился за высокомерные слова о российской визе
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Вашингтон, 2 августа. Экс-представитель США в России Майкл Макфол принес публичные извинения за хвастливое высказывание, в котором он пренебрежительно отозвался в российской визе.

Подробный пересказ инцидента предоставила «ПолитРоссия». В личной переписке с одним из пользователей соцсетей Макфол в ответ на вопрос о том, насколько ему комфортно жить без российской визы, выступил с хвастливыми заявлениями.

«У меня есть работа в лучшем университете в мире. Я живу в гигантском доме в раю. Я зарабатываю около миллиона долларов в год. У меня обожаемые поклонники на телевидении и полмиллиона подписчиков в Twitter, и 99 % из них мною восхищаются. У меня все в порядке и без чертовой российской визы», — заявил Макфол.

Возмущенные американские пользователи показали Макфолу, что далеко не 99% подписчиков им восхищаются. Заявления дипломата обернулись серьезным скандалом в Twitter, и вскоре политику пришлось принести публичные извинения. Позднее он отметил, что не должен был так себя вести даже в частной переписке, и даже если сообщение было провокационным, это не умаляет всей неприглядности его поведения.

«Я прошу прощения. Это было высокомерно и по-идиотски», — написал Макфол под давлением общественности.

Американскому дипломату и экс-послу США в России Майклу Макфолу было отказано в выдаче визы в 2018 году. Должность официального представителя Белого дома в Москве он занимал с 2012 по 2014 года. Действующий посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан активно сотрудничает с российской стороной, он встретился с замглавой МИД Сергеем Рябковым и работает над восстановлением работы американских представительств в прежнем режиме.

Из-за попадания в список недружественных России стран посольство США будет серьезно урезано в рабочей силе, пишет НСН. Из-за запрета на найм сотрудников из третьих стран, персонал американского представительства в Москве сократится на 180 человек.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экс-посол США Макфол извинился за высокомерные слова о российской визе
Майкл Макфол россия сша twitter скандал виза дипломатия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru