Экс-посол США Макфол извинился за высокомерные слова о российской визе

Вашингтон, 2 августа. Экс-представитель США в России Майкл Макфол принес публичные извинения за хвастливое высказывание, в котором он пренебрежительно отозвался в российской визе.

Подробный пересказ инцидента предоставила «ПолитРоссия». В личной переписке с одним из пользователей соцсетей Макфол в ответ на вопрос о том, насколько ему комфортно жить без российской визы, выступил с хвастливыми заявлениями.

«У меня есть работа в лучшем университете в мире. Я живу в гигантском доме в раю. Я зарабатываю около миллиона долларов в год. У меня обожаемые поклонники на телевидении и полмиллиона подписчиков в Twitter, и 99 % из них мною восхищаются. У меня все в порядке и без чертовой российской визы», — заявил Макфол.

Возмущенные американские пользователи показали Макфолу, что далеко не 99% подписчиков им восхищаются. Заявления дипломата обернулись серьезным скандалом в Twitter, и вскоре политику пришлось принести публичные извинения. Позднее он отметил, что не должен был так себя вести даже в частной переписке, и даже если сообщение было провокационным, это не умаляет всей неприглядности его поведения.

«Я прошу прощения. Это было высокомерно и по-идиотски», — написал Макфол под давлением общественности.

Американскому дипломату и экс-послу США в России Майклу Макфолу было отказано в выдаче визы в 2018 году. Должность официального представителя Белого дома в Москве он занимал с 2012 по 2014 года. Действующий посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан активно сотрудничает с российской стороной, он встретился с замглавой МИД Сергеем Рябковым и работает над восстановлением работы американских представительств в прежнем режиме.

Из-за попадания в список недружественных России стран посольство США будет серьезно урезано в рабочей силе, пишет НСН. Из-за запрета на найм сотрудников из третьих стран, персонал американского представительства в Москве сократится на 180 человек.