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Алтайский суд удовлетворил иск прокуратуры о создании зоны для памятников природы
Общество
Алтайский суд удовлетворил иск прокуратуры о создании зоны для памятников природы
pixabay.com  /  step-svetlana

Горно-Алтайск, 2 августа. Природоохранная прокуратура региона провела проверку исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях и нашла ряд нарушений.

В ходе организованных мероприятий было установлено, что у шести пещер, двух перевалов, восьми водных источников, семи ландшафтных участков и одного водопада не созданы охранные зоны. В связи с этим сотрудники прокуратуры обратились в Горно-Алтайский городской суд.

Исковое заявление было адресовано министерству природных ресурсов региона. В нем они попросили признать бездействие чиновников незаконным. Суд удовлетворил требование прокуратуры и обязал ведомство подготовить и направить в правительство Республики Алтай предложения о создании охранных зон памятников природы.

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