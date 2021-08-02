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Экономика
Россиянам объяснили детали получения «школьных» пособий
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Россиянам объяснили детали получения «школьных» пособий
Экономика
Россиянам объяснили детали получения «школьных» пособий
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 августа. Журналисты рассказали гражданам Российской Федерации, как оперативно получить «школьную» выплату на детей.

Соответствующие пособия начинают перечислять россиянам 2 августа. Деньги полагаются на детей в возрасте от шести до восемнадцати лет, сообщает Общественная Служба Новостей. Размер выплаты равен десяти тысячам рублей.

Начать выплаты пособий на школьников на две недели раньше — со 2 августа — распорядился президент России Владимир Путин. Согласно планам властей, мера поддержки охватит накануне учебного года более 20 миллионов российских детей. Общий объем расходов федерального бюджета будет равен 204 миллиардам рублей.

При этом уровень дохода семьи не важен. Единственным условием осуществления выплат является соответствующий возраст ребенка. Пособие будет начисляться по линии социального казначейства, поэтому необходимость в подаче нескольких заявлений отсутствует. Семьи, рассчитывающие на «школьные выплаты, должны обратиться с заявлением в МФЦ, ПФР или отделения социальной защиты. Также документ можно оформить через личный кабинет на сайте «Госуслуги». Подать заявление россияне смогут до 1 ноября текущего года.

Рассчитывать на выплату также могут инвалиды в возрасте от 18 до 23 лет или их родители, уточняет ФАН. Заявитель должен иметь гражданство Российской Федерации.

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