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Клименко предрек рост новых сервисов знакомств вместо Tinder
Общество
Клименко предрек рост новых сервисов знакомств вместо Tinder
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 2 августа. Tinder в скором времени могут заменить другие сервисы для знакомств, считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Сервис Tinder сейчас практически изживает себя. Новому поколению требуются новые методы общения и знакомств в виртуальном мире. В связи с этим инвесторы регулярно вкладываются в разработку новых сервисов, объяснил Клименко в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Сначала были блоги, затем появились социальные сети. Вместе с поколением меняется спрос. Молодые люди не задерживаются надолго в одной теме, именно поэтому Tinder изживает себя, отметил председатель фонда. Кроме того, инвесторам просто проводить монетизацию в данной сфере. Это обеспечит рынку сервисов в интернете долгие годы процветания.

Приложение для знакомств ранее исчезло из App Store у пользователей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Его удалила компания Apple.

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сервис знакомства tinder
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