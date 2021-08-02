Клименко предрек рост новых сервисов знакомств вместо Tinder

Москва, 2 августа. Tinder в скором времени могут заменить другие сервисы для знакомств, считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Сервис Tinder сейчас практически изживает себя. Новому поколению требуются новые методы общения и знакомств в виртуальном мире. В связи с этим инвесторы регулярно вкладываются в разработку новых сервисов, объяснил Клименко в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Сначала были блоги, затем появились социальные сети. Вместе с поколением меняется спрос. Молодые люди не задерживаются надолго в одной теме, именно поэтому Tinder изживает себя, отметил председатель фонда. Кроме того, инвесторам просто проводить монетизацию в данной сфере. Это обеспечит рынку сервисов в интернете долгие годы процветания.

Приложение для знакомств ранее исчезло из App Store у пользователей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Его удалила компания Apple.