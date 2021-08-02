Подозреваемого в изнасиловании школьницы волгоградца заключили в СИЗО

Волгоград, 2 августа. Кировский районный суд избрал меру пресечения волгоградцу, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

По версии следствия, 35-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю школьницу. Инцидент произошел ночью на улице Фруктовой, когда девочка возвращалась домой.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Он полностью признал свою вину. Суд направил обвиняемого в СИЗО до 22 сентября этого года.

Ранее обвиняемого в педофилии директора интерната в Воркуте отправили под домашний арест. По словам источника ФАН, 13-летняя потерпевшая сама предложила интимные отношения бывшему сожителю своей матери.