В МИД Британии вызван иранский посол из-за инцидента с танкером Mercer Street

Лондон, 2 августа. Иранский посол был вызван в Министерство иностранных дел Великобритании в связи с приписываемой Тегерану атакой на танкер Mercer Street.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде опроверг заявления США и Британии о причастности республики к атакам на израильский танкер Mercer Street.

Сам инцидент произошел вечером 29 июля у берегов Омана в 300 километрах юго-восточнее Маската. О произошедшем сообщило Управление морских торговых операций Великобритании. Инцидент с торговым судном уже стал причиной возникновения нового витка международной напряженности.