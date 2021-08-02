Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 15:15
15:13
Политика
Минск приостанавливает участие в Международной федерации журналистов
15:12
Армия
The Sun: неожиданные маневры российских АПЛ в Атлантике застали НАТО врасплох
15:12
Политика
Экс-посол США Макфол извинился за высокомерные слова о российской визе
15:10
Общество
Зыков призвал ФБК признать ответственность за уязвимости в безопасности сервисов
15:09
Происшествия
Мужчина из Тулы подозревается в краже мороженого. ФАН публикует видео
15:09
Общество
Алтайский суд удовлетворил иск прокуратуры о создании зоны для памятников природы
15:07
Общество
Успехи россиян в Токио, День ВДВ — что обсудят в пресс-клубе «Петербургский уикенд»
15:07
Происшествия
Лайнер American Airlines готовится к жесткой посадке в Тель-Авиве
15:02
Экономика
Россиянам объяснили детали получения «школьных» пособий
15:01
Общество
Клименко предрек рост новых сервисов знакомств вместо Tinder
Все новости

В МИД Британии вызван иранский посол из-за инцидента с танкером Mercer Street

  /   Обновлено: 02 августа 2021 15:04
Политика
В МИД Британии вызван иранский посол из-за инцидента с танкером Mercer Street
pixabay.com

Лондон, 2 августа. Иранский посол был вызван в Министерство иностранных дел Великобритании в связи с приписываемой Тегерану атакой на танкер Mercer Street.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде опроверг заявления США и Британии о причастности республики к атакам на израильский танкер Mercer Street.

Сам инцидент произошел вечером 29 июля у берегов Омана в 300 километрах юго-восточнее Маската. О произошедшем сообщило Управление морских торговых операций Великобритании. Инцидент с торговым судном уже стал причиной возникновения нового витка международной напряженности.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В МИД Британии вызван иранский посол из-за инцидента с танкером Mercer Street
иран британия мид британии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru