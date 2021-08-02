Депутат Госдумы Николаев рассказал, какие реки в России самые грязные

Москва, 2 августа. Председатель комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев рассказал, почему загрязнены реки Волга и Дон.

По словам депутата, в России насчитывается 2,5 млн рек. Он объяснил, что самыми загрязненными являются те, которые исторически были в большей степени заселены по побережью.

«Это реки европейской части России – Волга, Дон», — рассказал Николаев в интервью Общественной службе новостей.

Он объяснил, что многие из рек перестали существовать как самостоятельная экологическая система. Не только человек приспосабливался к рекам, но и реки приспосабливались к человеку, добавил эксперт.

Николаев считает, что изменение климата также стало фактором, который повлиял на водное хозяйство. Он подчеркнул, что эти изменения влияют не только на реки и природу, но и на режим использования объектов, построенных людьми.

Как ранее сообщалось, Правительство РФ выделит 100 млрд рублей на улучшение состояния реки Дон. Также будут проведены работы по реконструкции Донского магистрального канала.