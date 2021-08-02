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Успехи россиян в Токио, День ВДВ — что обсудят в пресс-клубе «Петербургский уикенд»

  /   Обновлено: 02 августа 2021 15:42
Общество
Успехи россиян в Токио, День ВДВ — что обсудят в пресс-клубе «Петербургский уикенд»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В субботу, 7 августа, в 13:00 пресс-клуб «Петербургский уикенд» проведет свое шестое заседание в медиацентре «Патриот». Известные журналисты Москвы и Петербурга, а также актеры, политики, спортсмены и общественные деятели традиционно встретятся в студии, чтобы обсудить актуальные события прошедшей недели.

Гости «Петербургского уикенда» прокомментируют успехи российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио, истеричную реакцию западных СМИ и некоторых спортивных функционеров на победы наших олимпийцев, алкогольную вечеринку на территории Олимпийской деревни, картонные кровати для спортсменов, празднование Дня ВДВ, очередную волну COVID-19 и новые правила заселения в отели Краснодарского края.

Эти и другие события минувшей недели обсудят в пресс-клубе «Петербургский уикенд».

В эту субботу гостями клуба станут:

  • Николай Яременко, главный редактор Sovsport.ru;
  • Геннадий Свирь, актер;
  • Франц Клинцевич, председатель правления Российского союза ветеранов»;
  • призеры Олимпийских игр.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать свои вопросы. Их можно озвучить удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894. Они обязательно прозвучат в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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